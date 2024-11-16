券商點股：敏華捕捉智能家居商機

港股橫行了一個月後，本周出現持續轉弱走勢，恒生指數已跌穿19,700至21,133點的整固區範圍。

雖然內地股市未見明顯走差，惟港股受外圍因素影響較大，尤其是美元匯價近期急升已引起市場關注。亞洲股匯市場持續震盪，南韓股市KOSPI指數更率先跌至年內低位，都是目前困擾港股的因素。

出口業務受惠美元升值 走勢上，恒指仍有下試低位尋找支持的傾向，反彈阻力見於20,500點，而9月23日的收市價18,247點，即9月24日政策市行情展開的起點，可視為目前重要技術支持位。

至於佔收入66%的內地業務，雖然內地有消費降級趨勢，但是智能化家居產品愈來愈受廣大消費者的喜愛，估計內地市場未來5年的功能梳化滲透率，可從2022年的7.2%增長至13%以上，可望成為敏華未來發展的亮點之一。

事實上，敏華目前預測市盈率約8倍，處於合理水平，而股息率達到6厘水平，建議可於4.7元以下買入，上望6元，支持位4.2元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）