股市估市：港股守萬九 靜待利好消息

美國聯儲局主席鮑威爾放「鷹」，指目前經濟狀況良好，經濟未傳遞出任何需要急於降低利率的信號，有空間讓決策者謹慎行事，市場對於12月暫停減息的預期隨即升溫。近期資產市場反映美國政壇「紅色浪潮」背景加劇二次通脹的風險，抑制聯儲局減息空間，高息環境或會較預期持久。

美匯、美債息高企，中美息差再次拉闊，人民幣匯價受壓，內地貨幣政策操作彈性收縮。上周內地重要會議內容確立未來幾年寬鬆財政路線，惟市場期望短期在消費及房地產層面出手，現留待12月中央經濟工作會議揭曉，觀望政策規劃能否帶來驚喜。政策憧憬期尚未開啟，另邊廂強美元及潛在來自美國的政治風險，不利於中港資金流入，恒生指數料守19,000點。

隨着燃料成本連續兩個季度按季下降，有利集團火電業績持續復甦。地方化債推進，料會有利應收款項資金回籠，改善現金流。估值上，華能現價對應2025財年預測市盈率5.2倍，低於過去5年平均水平，預測股息率8.5厘，估值不高，吸引力逐步浮現，宜分注收集，上望目標價4.8元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）