新盤概況：太子道西233號200組客約睇
豪宅盤起動，新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作的何文田太子道西233號，首推8伙於下周二起招標發售。新地代理副總經理唐錦江表示，今、明兩日有約200組睇樓客，已預約參觀現樓示範單位，反應理想。
他續指，首批發售4伙位於18樓及19樓的特色戶，以及4伙位於11樓的四房戶，實用面積966至1,748方呎。已預約睇樓客有約七成來自九龍區，而整體佔約一半為內地客。新地會董事總經理謝文娟指，該會的會員人數已突破51萬，會員於指定期間內購入單位，可獲一萬元現金回贈。
ST. GEORGE'S單日沽3伙
同區豪宅交投不斷，信和置業(00083)等合作的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，昨沽出3伙，共涉逾1.78億元。包括第3座19樓B室，實用面積1,839方呎，成交價8,125萬元，呎價約44,183元。該盤於上月至今售出25伙，套現逾16億元，市場人士透露，當中有5組屬於大手交易。
百利保控股(00617)等沙田九肚富豪‧山峯，昨獲大手買家斥資逾6,131萬元購入兩伙相鄰單位。包括第5座5樓A室，為實用面積1,623方呎四房戶，連一個車位成交價3,164.7萬元，呎價約19,499元。華懋集團的港島薄扶林VICTORIA COAST，以2,500萬元沽A座5樓單位2，呎價約18,288元，買家為外籍家庭客。
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