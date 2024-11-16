新盤概況：太子道西233號200組客約睇

他續指，首批發售4伙位於18樓及19樓的特色戶，以及4伙位於11樓的四房戶，實用面積966至1,748方呎。已預約睇樓客有約七成來自九龍區，而整體佔約一半為內地客。新地會董事總經理謝文娟指，該會的會員人數已突破51萬，會員於指定期間內購入單位，可獲一萬元現金回贈。