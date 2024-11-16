舖市買賣：北角劏舖一個月賺38%

市區迷你舖位有得炒。北角劏舖商場城市金庫一個雙號舖位以約25萬元易手，投資者持有僅約一個月，帳面獲利約7萬元，賺幅近四成。

該迷你舖建築面積約76方呎，原業主於10月以約18萬元登記買入，呎價約2,368元，物業當時貶值約175萬元，樓價蒸發約90.7%。而最新成交價已升值約38.9%，料為近年短炒舖位獲利幅度較大個案。

該商場另外兩個迷你舖，面積約56方呎及58方呎，同以約29.1萬元轉手。兩個舖位於2022年分別以約23.17萬元與約24萬元買入，持貨約兩年，升值約25.6%及約21.3%。

消息透露，旺角信和中心地庫單號舖位，面積約118方呎，以約200萬元轉售，呎價約16,949元。原業主2005年以約130萬元買入，現時帳面獲利約70萬元，賺幅約53.8%

旺角舖2560萬易手 舖位買賣方面，市場人士指出，同區西洋菜南街雙號近旺角道一個地舖連入則閣樓，地下面積約900方呎，閣樓面積約200方呎，以約2,560萬元易手。現由食肆以每月約9萬元租用，租金回報率約4.2厘。