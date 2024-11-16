居屋成交：彩蒲苑業主回港減價賣樓

樓市購買力有減弱迹象，市場一客難求，上水居屋彩蒲苑兩房業主，專程由英國回港減價賣樓，以約287.5萬元未補價第二市場價沽貨。

美聯王子超表示，上述單位為B座高層11室，實用面積約438方呎，單位以約300萬元放售，原業主身在英國處理小孩入學事宜，與買家傾妥價錢後，隨即動身返港沽樓，最終售價較叫價低約12.5萬元，成交呎價約6,564元。

山麗苑兩年僅升11% 新居屋賺幅亦隨跌市收窄，中原劉德興指出，粉嶺山麗苑E座高層16室，實用面積約287方呎，減價約18萬元，以約172萬元未補價沽出，呎價約5,993元。原業主持貨約兩年帳面僅賺約18萬元或約11.7%。

宏智物業袁芬萍稱，小西灣居屋佳翠苑A座中層6室，實用面積約433方呎，於第二市場以約288萬元售出，呎價約6,651元。資料顯示，售價為屋苑約半年低位。

富堡城物業廖志財稱，沙田公屋廣源邨廣橡樓中層6室，為實用面積約544方呎三房戶，劈價逾一成，以約232萬元未補價售出，呎價約4,265元。