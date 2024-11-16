藍籌盤半數呎價跌

黃埔周挫7.6%最多 太古城回落半成 二手樓價高位回落，藍籌屋苑仍未見底。根據地產代理行最新公布的一份樓價指數，10大屋苑中佔半數成交呎價按周繼續下跌，大多為市區指標項目。其中，紅磡黃埔花園跌幅約7.6%最多；其次是鰂魚涌太古城，亦下挫約5%。另外，市場成交仍以蝕讓貨為主，將軍澳日出康城晉海套三房戶，約7年間帳面跌價約6.7%沽。

反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數，最新報138.8點，仍處於逾8年的低位，惟按周漲約0.17%，已連升兩周，今年跌幅仍達5.71%。4區樓價兩升兩跌，港島報138.23點，按周跌約0.6%，指數徘徊2016年7月初水平，而九龍按周則下挫約0.15%至136.05點。

晉海揸7年照蝕讓 根據該指數中的成分屋苑實用面積調整呎價，10大屋苑中有5個按周下跌，黃埔花園最新約11,485元，較對上一周錄約12,436元，出現顯著回落，太古城約13,752元，按周每方呎亦跌約724元。上車盤天水圍嘉湖山莊按周下跌約3.1%至約7,963元。即使其餘5個錄升幅的屋苑，如鴨脷洲海怡半島及沙田第一城，漲幅都不足0.5%。

事實上，不少二手業主都已接受跌價現實，為免蝕幅擴大，都寧願止蝕離場。美聯劉卓豪表示，將軍澳11月暫錄約101宗二手買賣，按月下跌約30%，日出康城屋苑佔約22宗，包括晉海1B座高層A室，實用面積約700方呎，8月叫價約1,200萬元放盤，減價290萬元，以910萬元售出，呎價約13,000元，原業主於2017年10月以975.1萬元購入，帳面虧蝕約65.1萬元。

市場消息指，東涌昇薈10座一個高層單位，實用面積約448方呎，兩房間隔，市傳以570萬元成交，呎價約12,723元。原業主於2021年購入，帳面貶值約21%。

溱林特色戶輸118萬 供應向來較罕有的特色戶都要蝕讓吸客。中原王勤學稱，元朗洪水橋溱林8座地下三房戶，實用面積約640方呎，連約245方呎花園，日前3號風球下連車位以720萬元易手，呎價約11,250元，原業主持貨逾6年半帳蝕118萬元。

同區洋房都要損手。美聯鄔銘洛表示，錦綉花園河北段9街單號屋，實用面積約848方呎，原業主2023年2月才以1,068萬元購入，持貨不足兩年，即以870萬元易手，期內帳面貶值約18.5%，呎價約10,259元。

5個呎價下跌的藍籌屋苑