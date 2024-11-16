簡訊一覽
●在香港從事飲食業務的富臨集團(01443)發盈警，預計截至今年9月底止半年虧損介乎約4,000萬至5,000萬元，而去年同期錄純利約190萬元。
●位元堂(00897)預計，截至今年9月底止半年純利將不少於2,000萬元，去年同期賺約350萬元。
●藍籌石藥集團(01093)截至今年首9個月純利37.78億元（人民幣‧下同），按年跌15.94%；收入226.86億元，按年跌4.93%，其中成藥及原料產品收入分別跌3.45%及5.18%，功能食品及其他的收入更大跌21.91%。
●富力地產(02777)今年10月總銷售收入共約12.6億元（人民幣‧下同），按年增12.5%；首10個月則約為91.9億元，按年跌48.45%。
●佳明集團(01271)料截至今年9月底止半年淨溢利，將較去年同期的1.111億元跌約50至60%。
●香港交易所(00388)與恒生指數公司合作，下周四推出恒生香港交易所滬深港通中國企業指數，成分股包括在滬深港上市、可透過滬深港通買賣的80家市值最高中國企業，指數總市值接近3.9萬億美元，今年首10個月錄得20%增長。
●香港金融管理局公布，今年第三季信用卡應收款總額降至1,503億元，按季跌0.6%，按年升1.9%；拖欠及經重組合併比率微升至0.4%，信用卡季度撇帳率則維持於0.58%。同時，該局呼籲市民提高警覺，小心某些並非香港持牌銀行的境外加密資產機構，在港聲稱為「銀行」，或在描述其產品或服務時使用「銀行」一詞，這些行為可能已違反《銀行業條例》。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：