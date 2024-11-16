●香港金融管理局公布，今年第三季信用卡應收款總額降至1,503億元，按季跌0.6%，按年升1.9%；拖欠及經重組合併比率微升至0.4%，信用卡季度撇帳率則維持於0.58%。同時，該局呼籲市民提高警覺，小心某些並非香港持牌銀行的境外加密資產機構，在港聲稱為「銀行」，或在描述其產品或服務時使用「銀行」一詞，這些行為可能已違反《銀行業條例》。