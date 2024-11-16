絲絲講場：Bandai模型55年首加價

相信提起《機動戰士高達》（Gundam），有一、兩代香港人都好熟悉，皆因該動畫早喺1979年開始播放，係唔少港人兒時都追睇嘅長壽動畫，相關嘅漫畫、玩具模型更成為高達迷嘅至愛！不過，日本遊戲集團萬代南夢宮（Bandai Namco）近日宣布，明年4月起包括Gundam系列在內塑膠模型嘅建議零售價將會調高，為自1969年開始生產以來首次加價，原因係原料價格及物流成本上漲喎。

涉71款商品 包括高達 日本傳媒報道，今次Bandai加價行動涉及71款商品，加幅介乎約3至43%。其中，以2015年推出的《機動戰士高達》基本塑膠模型「HGUC 1/144 RX-78-2」為例，售價將由1,100日圓（約55港元），加價至1,320日圓（約65港元）。除新款模型定價會提升外，再版模型亦將會更改定價，平均加幅約一成。之不過，玩開嘅都知，高達模型一向都唔平，唔少高達迷愛不釋手，高價買入心頭好收藏，愈貴愈追捧，某啲款更加係有錢都買唔到，加上高達迷多數係男生，故坊間有句說話：「男人愛高達，女人唔明白」。

日本老企業好重視客戶感受，加價都表現得好歉疚咁。但老實講，推出超過半個世紀，依家先嚟話加價，更何況這些年日圓大貶值，外銷真係幾難做，且香港高達迷一向都唔係用定價就可以買到心頭好，所以都無話可說啦。不過，站喺收藏品嘅角度，今次加價，話唔定會帶起埋新舊款模型嘅炒價添！

余絲韻