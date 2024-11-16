美股基金單周淨吸2909億 10年最多

罵特朗普搞砸經濟的聲音鋪天蓋地。不過，大戶似乎不與這等人一般見識，LSEG Lipper數據顯示，截至周三止一周，美股基金錄資金淨流入373億美元（約2,909億港元），為至少10年最多，就算亞洲股票基金遭抽資3.05億美元，全球股票基金照錄493億美元的資金流入，為2014年1月之後未見的強勢。

鮑威爾：美毋須急減息 曾經抵抗特朗普減息要求的聯儲局主席鮑威爾說，現時美國經濟並無迹象驅使聯儲局急於減息，主要是勞動市場強勁，通脹亦未返回2%的政策目標。對於特朗普準備大打關稅戰和驅逐假難民，鮑威爾說︰「我們可以計一計數，如果少了勞工，產出就會減少」。

道指曾挫198 股神新歡曝光 然而，新出爐的美國經濟數據好壞參半，10月零售銷售按月升0.4%，勝預期，撇除汽車的核心零售銷售卻僅升0.1%，遜預期；工業生產按月跌幅縮至0.3%，符預期。美股3大指數周五早段受壓，道指跌198點，報43,552點；標指跌46點，報5,902點；以科技股為主的納指跌267點，報18,840點。

監管文件顯示，股神巴菲特的投資旗艦巴郡上季減持蘋果公司（Apple Inc.）股份的25%、美國銀行股份的23%，但新買入連鎖薄餅店Dominos Pizza約3.7%股份，該股早段曾飆5.56%。

企業消息方面，市傳美國聯邦通訊委員會（FTC）計劃就微軟的雲計算服務可能涉嫌反競爭展開調查，涉及公司對Azure用戶把數據移往其他平台時的限制。

此外，據報特朗普會廢除現屆政府的7,500美元電動車購置稅優惠。然而，基金界認為，Tesla的技術和生產力能夠降成本，所受衝擊有限。

另邊廂，半導體設備大廠應用材料預計明年1月底止首財政季度的收入約67.5億至71.5億美元，以中間值計按年增速僅6.6%，比市場預期略低，加上上季中國收入下滑，股價周五跌曾瀉10.03%。