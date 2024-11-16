英央行憂特朗普再掀貿戰 須防通脹

美國前財政部長薩默斯警告，若候任總統特朗普真的兌現競選承諾，美國將承受比2021年所遭受更大的通脹衝擊。英倫銀行貨幣政策委員會（MPC）成員Catherine Mann亦警告，特朗普上任後可能掀起新一輪全球貿易戰，勢打擊英國經濟並令通脹重燃，故呼籲不宜迅速減息，反而應防範通脹重燃。目前，市場預期英倫銀行12月再次降息0.25厘的概率僅為15%。

英9月經濟意外轉跌 英國第三季國內生產總值（GDP）初值為按季增長0.1%，升幅少過預期的0.2%；按年增長1%，符預期；第二季終值為增長0.5%。不過，英國9月GDP按月意外下跌0.1%，市場原先預期會增長0.2%；8月終值為增長0.2%。另英國9月製造業產出按月跌1%，工業生產按月意外下跌0.5%，兩者均遜預期；第三季商品及服務貿易赤字上升15億英鎊至114億英鎊。

企業消息方面，英國奢侈品牌Burberry宣布新改革計劃，將重新專注經典外套及圍巾等產品，重塑品牌形象，並削減4,000萬英鎊成本的計劃，希望實現30億英鎊的收入目標，消息刺激其股價周四創歷來最大單日升幅。

Stellantis未擬關意廠 歐洲車廠Stellantis的管理層與意大利工業部官員見面後發表聲明，指集團現階段沒有計劃關閉在意大利的廠房，也無意大規模削減當地僱員人數。Stellantis是意大利唯一大型車廠，正面對銷售疲弱的挑戰。業界估計今年意大利汽車產量將跌至50萬輛，創1958年以來最低水平。

另歐盟監管機構日前向Meta Platforms判繳罰款7.98億歐元，原因是該公司將Facebook Marketplace與Facebook綑綁在一起有害市場競爭。對此，Meta表明會提出上訴。