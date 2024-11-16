韓圜印尼盾未止跌 IIF料亞幣貶壓大

美元強勢，不少亞洲貨幣被迫貶值。例如港人熱門旅遊地點南韓，韓圜自亞洲時間11月6日，即特朗普確認勝選美國總統後，兌每美元跌破1,400關口，昨日亦低見1,393.4，兌每港元昨日曾報178.96。另外，印尼盾兌每美元亦逼近16,000大關，昨日最低曾報15,993。國際金融協會（IIF）坦言，未來在美國大幅增加關稅的陰霾下，愈是跟中國關係密切的亞洲國家，其貨幣貶值壓力將會愈大。

跟華關係密切影響深 IIF報告坦言，本輪市場調節速度非常快，或許是有2016年特朗普第一次上台前車之鑑，尤其是看到2018至2019年貿易戰時，人民幣貶值頗多。本次「特朗普2.0」將通過三方面對亞洲貨幣構成壓力：強美元、美國政策的溢出效應，以及人民幣的走向。

該會解釋，在貿易戰以來，亞洲供應鏈整合、競爭不斷演變，中國除了是亞洲國家出口的需求來源之外，也是組裝件和成品的供應者。該會發現馬來西亞元、韓圜、印尼盾等，都對人民幣的波動敏感，主因這些地區的供應鏈與中國深度整合。

反觀泰國旅遊業逐漸復甦，越南重手干預匯率，另外越南、台灣加大對美國出口，尤其後者受惠於供應鏈和出口地分散，對人民幣貶值較不敏感。

印尼央行即出手干預 眼見本幣大跌，官方不能無動於衷。印尼貨幣及資產證券管理部門執行主管Edi Susianto表示，印尼央行對即期匯率、國內無本金交割遠期和政府債券市場進行干預，以支持印尼盾。他還出口術穩定市場信心，稱市場上的美元供應仍充足。

澳新銀行預期，在美元強勢之下，印尼央行將於下周三的議息會議後維持利率不變。

對於美國將會大幅加關稅的預期，馬來西亞央行行長Abdul Rasheed Ghaffour表示，馬國彈性的經濟將能夠承受壓力，強調經濟增長主要源自內需，並擁有高度多元化的經濟和貿易夥伴。馬來西亞第三季國內生產總值（GDP）按年增5.3%，按季增1.8%，符合市場預期。該國財政部表示，如美對華提高關稅，作為中立避風港，該國有望從中美貿易戰中受益。