美外匯觀察名單添韓

中日續上榜 Yen兌港元低見4.97算 美國總統拜登4年任期即將完結，但他不忘延續鞏固美國霸權的政策，貨幣戰便是其中之一。其任內最後一份半年度外匯政策報告雖然未有將任何國家列為匯率操縱國，但就將中國繼續保留在外匯觀察名單上。可是意外地，美國在亞洲區的盟友南韓本次居然新上榜，同被列在外匯觀察名單。美國在東亞另一盟友日本，其日圓兌每美元匯價近期則多次跌穿156水平，每百日圓兌港元曾企約4.97，逼得日本官員要出口術試圖穩匯。

拜登政府指，強烈反對美國貿易夥伴試圖人為操縱匯率以獲得對美國工人不公平的優勢。財政部長耶倫稱：「財政部堅決主張我們的主要貿易夥伴採取支持強勁、可持續和平衡的全球增長並減少過度外部失衡的政策。財政部將繼續密切關注貨幣相關問題，以確保為美國企業和工人提供公平的競爭環境。」

指華匯率機制欠透明 提到中國，美方重申：「中國未公布外匯干預操作，其匯率機制的主要特徵也缺乏廣泛的透明度，這使其繼續區別於其他主要經濟體，值得財政部密切關注。」

除中國外，一大堆與美國友好的國家和地區亦「冇面畀」，日本、台灣、新加坡、越南及德國均依然留在外匯觀察名單上。新加入的南韓，據美方的解釋，是其龐大的全球經常帳盈餘，以及跟美國之間可觀的商品和服務貿易逆差。

另邊廂，日圓匯價跌勢持續，兌每美元續處156水平樓下。日本財務大臣加藤勝信表示，外匯市場出現單邊大幅波動，政府將以高度警惕的心態監控外匯市場，包括投機行為，強調匯率走勢穩定並反映基本面至關重要，會對匯率過度波動採取適當行動。

日上季GDP增長勝預期 日圓下跌的主要原因，除了美國減息預期降，並且有機會變為加息之外，也由於日本央行的加息步伐之前一直顯得猶豫不決，惟情況因為最新經濟數據而改善。日本第三季度季調後實際國內生產總值（GDP）年化季率初值為0.9%，低於第二季度向下修正後的2.2%，但高於市場普遍預期的0.7%，其中私人消費增速較上一季度加快至0.9%，遠超市場預期的增長0.2%，反而外需及資本開支各跌0.4%及0.2%拖後腿。

道富估日央行下月加息 道富環球投資管亞太區經濟學家Krishna Bhimavarapu表示，日本央行仍有機會於12月加息，主因是日本私人消費意外地保持韌性，日本政府或毋須推出大規模刺激政策，但仍需要提供超出正常水平的補充預算。

同樣受美元強勢而被輾壓的黃金，昨日現貨金價曾跌至每安士2,554.27美元。另中東局勢降溫，也不利黃金走勢。

每百日圓兌港元走勢