中國歡迎外資擴在華投資

冀滙控加大京業務布局

滙控行政總裁艾橋智與北京市市長殷勇會面。殷稱希望滙控用好北京開放優勢，擴大在京投資和業務布局，拓展雙方在綠色金融、服務實體經濟等領域的合作，積極參與推介北京營商環境、市場機遇和發展前景，帶動更多外資企業和機構來京投資興業。滙控指願深化雙方綠色技術等領域合作，繼續發揮好橋樑紐帶作用，引導更多外資來京，促進雙方經貿合作。