中國歡迎外資擴在華投資
中國正積極吸引外資。香港藍籌金融企業滙豐控股(00005)高層最新到訪內地，並與國務院官員及北京市政府高層會面。國務院官員指，歡迎包括滙控在內的更多外資金融機構和長期資本來華投資興業。滙控主席杜嘉祺謂，集團看好中國經濟和金融市場發展前景，將持續擴大在華投資，為英中互利合作貢獻更多務實成果。
冀滙控加大京業務布局
滙控行政總裁艾橋智與北京市市長殷勇會面。殷稱希望滙控用好北京開放優勢，擴大在京投資和業務布局，拓展雙方在綠色金融、服務實體經濟等領域的合作，積極參與推介北京營商環境、市場機遇和發展前景，帶動更多外資企業和機構來京投資興業。滙控指願深化雙方綠色技術等領域合作，繼續發揮好橋樑紐帶作用，引導更多外資來京，促進雙方經貿合作。
殷勇會見美國橡樹資本聯席創始人、聯席董事長馬克斯時指，歡迎橡樹資本把握北京金融開放機遇，加大在京業務布局，積極參與北京多層次資本市場，拓展金融領域更多投資機會，北京市將持續完善「服務包」、「服務管家」制度，打造市場化、法治化、便利化、國際化一流營商環境，為來京發展的各類企業提供支援、做好服務。
此外，總部位於澳洲悉尼、旗下管理資金逾270億元的澳洲資產管理公司譽信集團，在香港開展零售產品業務，並增設團隊專責新設零售基金的營運結構、管理和銷售。
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