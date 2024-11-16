人行逆回購9810億4年半最多 人幣續弱

中國人民銀行昨於公開市場進行9,810億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，以對沖中期借貸便利（MLF）到期和稅期高峰等影響，利率維持1.5厘。據推算，人行昨逆回購規模創2020年2月以來單日新高，全周計淨投放額度為2,671億元。

人民幣匯價繼續弱勢，中間價創逾14個月新低，昨日報7.1992兌每美元，按日跌26點子或0.04%。離岸價也一度低見7.25關，低見7.2579，重返7月底水平，之後在7.23拉鋸；每百港元兌約92.84。在岸價在7.22上落，截至下午4時半官方收報7.231，較對上一日官方收盤價漲99點子，較上日夜盤收盤跌31點子。

銀行結售匯連續兩月順差 國家外匯管理局昨日公布10月結售匯數據，是連續兩個月出現順差，期內銀行結匯有15,378億元，售匯有14,081億元，意味客戶向銀行出售外匯（結匯）比購買（售匯）多1,297億元。

不過，10月「證券投資」一項售匯比結匯多出220.49億元，多少反映有資金在股市離場迹象。至於周五A股也受累內地上月經濟數據表現參差而下跌，滬深兩市同樣連跌兩個交易日。

其中，滬綜指再跌49點或1.45%，收報3,330點；深成指跌288點或2.62%，收報10,748點，兩市成交合計按日縮減不足1%，至1.82萬億元。總結全周，滬綜指累計跌121點或3.52%，深成指跌412點或3.7%。

A股公司須制訂市值管理 另中證監會昨公布制訂了《上市公司監管指引第10號——市值管理》，自發布日起實施。《指引》要求上市公司以提高公司質量為基礎，提升經營效率和盈利能力，並結合實際情況依法合規運用併購重組、股權激勵、員工持股計劃、現金分紅、投資者關係管理、訊息披露、股份回購等方式，推動上市公司投資價值合理反映上市公司質量。

其中，《指引》第9條就長期「破淨」（股價跌破每股淨資產值）公司作出專門要求，指有關公司應當披露估值提升計劃，並在年度業績說明會中就估值提升計劃執行情況進行專項說明。