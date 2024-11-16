內地新盤價年挫5.9% 按月跌幅收窄

儘管國家統計局揚言房地產向着止跌回穩方向邁進，對樓市後期走勢保持樂觀的態度，但外媒引用數據測算，10月份70個大中城市新建商品住宅價格按年跌5.9%，續為2015年來最大跌幅，按月跌幅由0.7%收窄至0.5%，連跌16個月。因此，外界對10月由政策驅動的樓市供需改善仍然好壞參半。

10月新開工面積減27% 樓市指標是否已觸底，當局未正面回應，但稱從3方面看到樓市的正面變化。從銷售看，首10個月新建商品房銷售面積及銷售額按年減15.8%及20.9%，比首3季分別收窄1.3個百分點和1.8個百分點，改善幅度為年內最大，且一線城市的銷售額10月實現正增長。

從價格看，70個重點城市中，10月新建商品住宅售價按月上漲的城市共7個，為3月來最多，二手住宅售價按月上升的城市亦由零增至8個。一線城市更牽頭改善，上海和深圳的新樓售價分別按月漲0.3%和0.1%，廣州跌幅收窄至0.3%，二手樓價按月由跌轉升，為近13個月來首次。

從開發商和中介進行的調查顯示，預期未來半年一手及二手樓售價穩定或漲價的受訪從業人員佔比達75.9%及60.4%，按月再提高17.6個百分點和15個百分點，顯示市場對樓市信心正增強。

不過，銷售量價表面反彈，卻難掩投資指標疲弱的一面。無論新開工面積還是房地產開發投資，首10個月仍按年挫22.6%及10.3%，跌幅均較首3季略為擴大。內地券商指，10月房地產投資按年跌幅擴至12.3%，新開工面積亦跌27%，9月跌9.3%及20%，期末施工面積跌幅也再多0.2個百點至12.4%。

城中村改造擴至300城市 荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林估計，若撇開基數效應，有待整體樓價穩定及住房庫存正常化，房地產投資才會出現實質復甦，且預計這個過程仍會很漫長。澳新銀行則指，本周宣布的買樓減稅措施還不足夠，尤其是對房企開發商，相關措施帶來的影響並不確定。

有見及此，住建部、財政部近日聯合印發通知，明確城中村改造政策支持範圍由最初的35個超大特大城市和城區常住人口300萬以上的大城市，進一步擴大到近300個地級及以上城市。