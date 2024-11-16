工業增速放緩至5.3％ 固投遜預期

內地10月全國規模以上工業增加值按年增速放緩至5.3%，比市場預期低0.3個百分點，首10月工業增加值按年增5.8%。另首10個月固定資產投資按年仍增3.4%，雖說累計增幅連續3個月不變，但也遜於市場預期的3.5%，扣除房地產的民間固產投升幅輕微縮至6.3%。難怪國家統計局強調要進一步強化政策的效應，包括「兩重」建設（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）及大規模設備更新，表明要持續優化投資結構。

國統局表示，隨着「兩重」建設發力，相關項目的實體工作量陸續形成，也帶動了基礎建設投資回升。首10個月基礎建設投資按年增4.3%，比首9個月加快0.2個百分點，是3月之後首次回升。而且，首10個月設備工器具購置投資亦增16.1%，佔全部投資的比重達到14.8%，對全部投資增長的貢獻率超過60%。

同時，裝備製造業生產維持快速增長。10月裝備製造業增加價值按年增6.6%，持續快於規模以上工業增加值的表現。其中，汽車製造業、通訊和其他電子設備製造業分別上升6.2%、10.5%。

首10月FDI錄6932億 縮29% 不過，當局也承認，工業企業還面臨價格較低、效益提升困難等問題。下階段要落實好支持工業發展的各項政策，着力擴大國內需求。備受關注的工業生產者出廠價格指數（PPI）跌勢，主要受國際油價波動下行，以及國內部分產業競爭加大所致，因此下一步將擴大內需，同時深化供給側結構性改革，大力推動產能調整，帶動價格企穩回升，改善企業效益，增強經營主體信心。

另外，中國商務部公布，首10個月期間新設外商投資企業共4.68萬家，按年增11.8%，比首9個月升11.4%有所加快；實際使用外資（FDI）金額6,932.1億元（人民幣‧下同），按年降29.8%，但跌幅較首9個月的30.4%收窄。按行業劃分，製造業實際使用外資1,923.2億元，服務業約4,841.6億元，高技術製造業則涉資801.8億元，佔整體實際使用外資的11.6%，按年增0.7個百分點。