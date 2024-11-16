華上月零售額4.5萬億破頂

舊換新發力 家電銷售飆39% 汽車連彈兩月 十一長假消費旺季遇上大規模消費品「以舊換新」政策，兼網購促銷活動「雙11」提早揭幕，帶動中國10月份社會消費品零售總額高達4.53萬億元（人民幣‧下同），刷新歷史紀錄，按年升4.8%，遠勝市場預期的3.8%，並為3月來最大升幅。經濟學家分析指，中國經濟今年「保五」信心明顯增強，惟明年回暖迹象恐難持續，特別是中美貿易戰升級隨時刮起強勁的逆風，華經濟或首當其衝。

城鎮失業率降至4個月低 國家統計局新聞發言人付凌暉坦言，消費是10月經濟的亮點，加上股市樓市交投活躍，提振全月消費者信心指數比9月回升1.2個百分點，為連續6個月回落後的首次提速。從10月數據來看，可說是進一步增強實現全年經濟發展目標的信心。10月城鎮調查失業率報5%，比9月略跌0.1個百分點，降至4個月低位。

對於10月消費氣氛熾熱，投行野村證券首席中國經濟學家陸挺就歸功於內地安排超長期特別國債1,500億元，用於支持地方自主實施消費品「以舊換新」。隨着促銷汽車和家電等補貼刺激下，該行料今年餘下時間零售額增長將保持較高水平。

荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林也提及，今次強過預期的零售銷售主要反映「以舊換新」政策的影響。單計10月，家電和音像器材類的零售額直逼千億元，錄993億元，按年狂飆39.2%，按月增18.07%；汽車消費於10月亦錄4,452億元，雖低於9月的4,539億元，但按年升幅擴至3.7%，連彈兩個月。連化妝品類亦由跌轉升，按年急升40.1%至468億元。更強的基數效應開始切入「吃、喝、玩」主題，且10月起降低房貸供樓壓力及十一長假派發消費券等措施，可能也在一定程度上起到作用。

首10個月累計，社會消費品零售總額39.89萬億元，按年增速加快至3.5%，網絡零售額佔12.36萬億元，更增8.8%。其中，實體商品網上零售額達10.33萬億元，升8.3%，可推算10月錄1.26萬億元，創去年11月後單月規模最多。

不過，付凌暉也看到，消費增長還面臨居民消費能力和意願不足等限制，下階段亦要積極推動高品質充分就業，持續增加居民收入及居民消費傾向。澳新銀行亦指，促銷及補貼等折扣無法可持續地提高消費支出。家庭財富包括持續的薪資上升，才是消費復甦的基礎。

野村：經濟反彈或短暫 野村進一步提醒，經濟暖風尤其是零售的反彈可能很短暫。除了上周財政刺激增量政策「落空」，第四季首月數據一時的復甦可能讓政府推遲財政刺激、改革等方案，包括即將上任的特朗普政府威脅加徵關稅等不利因素增加，故該行維持明年經濟增4%的預測，即使官方可能定下「保五」的增長目標。

陸挺表示，明年首季內地經濟按季增速可能再次下行，這可能促使內地在3月舉行的重量級會議上更大力實施財政措施，以促經濟穩增長。惟大華銀行直言，對於內地經濟明年增4.6%的預測，已存在顯著下行風險，未來數年有需要更強的刺激內需措施來緩解潛在衝擊。

中國社會消費品零售總額