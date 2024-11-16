港府推基建債 保底息3.5厘

港府發行3年期、總額200億元的基礎建設零售債券，保底息3.5厘，低過之前發行的銀色債券，11月26日起開始認購。香港金融管理局助理總裁（外事）許懷志表示，每次發債的息率均考慮一籃子綜合因素，包括近期息率變化，有見息率較去年有回軟迹象，認為3.5厘仍有一定吸引力。

規模可達250億 宜抽20手 今批基建債視乎市場反應，可加碼至250億元。每手入場費一萬元，息率與通脹掛鈎，保證息率有3.5厘，每半年派息一次。政府設定配發手數上限為100手，認購期至12月6日，並設二手市場，12月18日上市。

聯席安排行中銀香港的個金產品總經理周國昌相信，今次債券發行將受到市場歡迎，因預期未來一至3年將緩慢減息，加上現時銀行定存息率已回落至約3厘水平，認為保底息率吸引，且可鎖定未來3年回報，料認購金額及認購人數均勝去年的綠色零售債券，建議投資者可認購15至20手。

滙豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓表示，美國聯儲局今年已累計減息0.75厘，今批基建債較銀債保底息減0.5厘合理。另預期未來短債會受歡迎，有望成為2025年其中一項表現最好的資產。

發債所得資金將撥入基本工程儲備基金，按計劃框架作基建項目投資，政府會每年公布募得資金的分配情況。財經事務及庫務局官員稱，為確保基建債良好管理，政府已制訂基礎建設債券框架，闡述集資用途、項目評估及遴選機制、資金管理安排等。

合資格項目會由財政司司長領導的督導委員會負責評估及遴選，現行合資格類別項目包括古洞北新發展區及粉嶺北新發展區餘下地盤平整和基礎建設工程的建造工程、沙田T4號主幹路、粉嶺第11區新界東文化中心。