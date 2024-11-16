聯想半年盈利飆四成 派息多6%

3業務收入罕大升 業績公告顯示，聯想半年收入錄332.97億美元，按年升21.92%，而包括智能設備（IDG）、基礎設施（ISG）及方案服務（SSG）的3大業務收入，3年來首次齊齊錄得雙位數增長。

期內，由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成的IDG收入，按年升14.51%至249.35億美元；若單計第二季相關收入為135億美元，按年升逾17%。聯想稱，其個人電腦業務以市場份額佔近24%，領先第二位約4個百分點；同時人工智能個人電腦（AI PC）上季佔集團在中國區筆記型電腦出貨量的兩位數份額。

集團執行副總裁、智能設備業務集團總裁Luca Rossi稱，對明年個人電腦換機潮有信心，原因是微軟視窗作業系統Windows 10運作周期已到盡頭，將刺激換機需求，又認為聯想於2025/26年的個人電腦增速會較市場高。至於AI PC，管理層估計及至2026/27年應佔個人電腦總量約80%。

非PC生意額佔比新高 此外，聯想的非個人電腦分部於上半年佔總收入46%，創歷史新高。其中，基礎設施方案收入有近65億美元，按年增長65.11%；方案服務業務收入為40.49億美元，升幅為11.52%。

按地區劃分，聯想於中國市場收入增長26%，又指當中動力涉及中國近期推出經濟刺激措施；另亞太區（不包括中國）、歐洲-中東-非洲，及美洲的收入分別增長28%、22%及16%。不過，該企上半年毛利雖按年升12.19%至53.56億美元，但毛利率下跌1.4個百分點至16.1%。

市場聚焦特朗普上場後會否一如競選時揚言向中國商品加徵60%關稅，董事長楊元慶稱現階段評論為時太早，又強調關稅並非只針對聯想一間公司，而是所有國家所有商品均被納入徵稅，並指聯想具備獨特的全球供應鏈布局，除了中國還有日本、印度、德國、阿根廷、巴西等地，故供應鏈相當全球化。