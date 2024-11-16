北水買貨縮95% 港股全周瀉1301點
港股好淡爭持，恒生指數昨日再跌0.04%，連跌6個交易日，共瀉1,527點或7.28%；全星期累跌1,301點或6.28%，表現是5周以來最差。此外，昨日港股成交再縮減10.26%至1,555.23億元，南下「北水」淨流入規模9.21億元，按日大減95.31%。
恒指昨高開63點，早段走勢反覆，曾轉跌103點，其後最多倒升172點，高見19,608點，惟港股跟隨A股走低，最終收市跌9點，報19,426點。
國泰漲8% 京東獲看好
國企指數升6點或0.1%，報6,980點；科技指數升9點或0.22%，報4,327點，全周分別下挫6.5%和7.3%。
麥格理認為，京東是全國性以舊換新消費支持政策的主要受益者，除了推動家電和電子產品銷售，日用品亦錄得健康增長。另引述管理層指，「雙11」表現好過預期，且對中國整體消費復甦持樂觀看法，相應上調今明兩年盈利預測3%及1%，予「跑贏大市」評級，目標價由232元降至217元。摩根士丹利因應京東第3季業績勝預期，調高今年盈利預測5%，明年及後年則上調4%和3%，維持目標價41美元，評級「與大市同步」。
中聯數據擬港掛牌
新股市場方面，昨日首掛的內地氫能儲運設備製造商國富氫能(02582)，收市報78元，較招股價65元升20%，每手帳面獲利1,300元。
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