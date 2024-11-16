大鱷掃阿里認沽期權護身
不過，歷盡股壇風雨的他同時為3隻中資股持倉──京東、阿里和百度集團(09888)的ADR買入認沽期權，也是Scion上季新建倉位的全部。買入認沽期權等同為資產價格下跌「買保險」，可見貝瑞亦對中資股的暴起暴跌有所戒懼。
泰珀掟美AI股 入拼多多
在中國9月下旬救市期間，揚言「瞓身中資股」的基金經理泰珀（David Tepper），其主理的Appaloosa上季減持不少美股，不少是人工智能（AI）概念股，如Adobe（44%）、Meta（33%）、甲骨文（21%）、微軟（18%）、超微半導體（17%）、台積電（13%）、ASML和美光科技（11%），以及英偉達（9%）。
套現所得相當一部分轉投中資股。跟貝瑞相似，他也用電商股押注中國經濟改善，如京東ADR的持股增加69%，拼多多股數更加倉1.73倍，又執行一些內房分析師的建議──加倉貝殼(02423)ADR（4%）賭內房回暖。事實上，對沖基金「一哥」橋水上季也新買入約51.23萬股的阿里ADR。
中資股10月初過後逐漸打回原形，泰珀會否「逢低必吸」有待觀察，但觀乎阿里和拼多多成為9月底兩大重倉股，阿里等5隻中資股佔投資組合貨值的比重升至33%，他上季掃中資股稱得上動真格。期內減少阿里和百度持股分別5%和14%，不能排除9月底曾補倉。
此外，索羅斯「前軍師」德魯肯米勒雖為上季清倉英偉達感到後悔，但絕非對AI無興趣，事關期內新買入AI概念股博通、台積電和Arm。另他在美國礦產企業Freeport-Mcmoran的持股亦增加19%。
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