大鱷掃阿里認沽期權護身

泰珀掟美AI股 入拼多多 在中國9月下旬救市期間，揚言「瞓身中資股」的基金經理泰珀（David Tepper），其主理的Appaloosa上季減持不少美股，不少是人工智能（AI）概念股，如Adobe（44%）、Meta（33%）、甲骨文（21%）、微軟（18%）、超微半導體（17%）、台積電（13%）、ASML和美光科技（11%），以及英偉達（9%）。

中資股10月初過後逐漸打回原形，泰珀會否「逢低必吸」有待觀察，但觀乎阿里和拼多多成為9月底兩大重倉股，阿里等5隻中資股佔投資組合貨值的比重升至33%，他上季掃中資股稱得上動真格。期內減少阿里和百度持股分別5%和14%，不能排除9月底曾補倉。

此外，索羅斯「前軍師」德魯肯米勒雖為上季清倉英偉達感到後悔，但絕非對AI無興趣，事關期內新買入AI概念股博通、台積電和Arm。另他在美國礦產企業Freeport-Mcmoran的持股亦增加19%。