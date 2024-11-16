蔡崇信：中美科技脫鈎或5年後好轉

關鍵技術需分工合作 他表示，中國作為經濟大國的崛起，特別是科技發展方面進步明顯，亦引起了美國的擔心。美國目前針對中國實施的所有限制措施，例如對高端晶片的出口限制，實際上是拖慢中國經濟發展的藉口。

在他看來，中美下一輪對話，需集中在科技以外問題，可從多邊關係問題着手，包括俄烏、以色列及伊朗等，兩國在這些領域有共同利益，若對話能從解決這些衝突開始，會比起集中在貿易及技術限制的雙邊問題更為重要。

展望未來，蔡崇信預計中美在人工智能（AI）等技術方面脫鈎最終有一日將逆轉，原因是開發關鍵技術既昂貴又耗時，各地應在某些技術方面分工合作，降低成本，各國不會只選擇使用單一國家的技術，在保持中立同時，尋找最優秀技術，因此到某個時點，大家會意識到這種脫鈎趨勢是愚蠢，並需在這方面合作。