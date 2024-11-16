阿里趁減息傳最快本月發債390億

近日中國進一步推出更多救市措施，中國人民銀行減息的舉動，使整體利率變得更低，而中國國債孳息率亦屢創新低。在這樣的背景下，發行人民幣債券可以補充資金用於潛在的收購、投資行動。另外，對阿里這樣的超大型企業而言，間中發債未必是為了籌錢，也可能是為確保融資渠道的暢通。

轉倉小鵬至ADR

至於發行美元債，則可能是考慮到美國減息的影響。儘管目前美元債利率較高，但隨着聯儲局減息，未來美元有機會出現一定程度的貶值，對於阿里這類主要收入來自中國的企業而言，用未來賺到的人民幣去還美元債，變相是「蝕息賺匯」。同時，由於阿里在香港、美國上市，回購股份時會用到美元（或與美元掛鈎的港元），用發債方式籌集美元，亦相當於省下換匯的步驟及相關成本；同時也可以對沖美元匯價意外上漲的風險。