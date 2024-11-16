阿里趁減息傳最快本月發債390億
隨着全球進入減息周期，利率回落使企業發債成本降低，吸引不少企業趁機進行融資。外媒引述消息稱，阿里巴巴(09988)正在考慮最早於本月發行總計約50億美元（約390億港元）的債券，而這次潛在的發債可能包括美元債和人民幣債部分。
近日中國進一步推出更多救市措施，中國人民銀行減息的舉動，使整體利率變得更低，而中國國債孳息率亦屢創新低。在這樣的背景下，發行人民幣債券可以補充資金用於潛在的收購、投資行動。另外，對阿里這樣的超大型企業而言，間中發債未必是為了籌錢，也可能是為確保融資渠道的暢通。
轉倉小鵬至ADR
至於發行美元債，則可能是考慮到美國減息的影響。儘管目前美元債利率較高，但隨着聯儲局減息，未來美元有機會出現一定程度的貶值，對於阿里這類主要收入來自中國的企業而言，用未來賺到的人民幣去還美元債，變相是「蝕息賺匯」。同時，由於阿里在香港、美國上市，回購股份時會用到美元（或與美元掛鈎的港元），用發債方式籌集美元，亦相當於省下換匯的步驟及相關成本；同時也可以對沖美元匯價意外上漲的風險。
除了發債的資本操作外，阿里最新向美國證交會提供的13F文件顯示，其於9月底時持有的小鵬汽車(09868)美國預託證券（ADR）數目，按季大增2,465.92萬股，達到3,130.92萬股，帳面增幅達到3.7倍。消息指，今次的操作為轉倉而並非增持，只是把其持有的股票轉換為美國的ADR，因此會在13F文件上反映。在轉倉至美股後，阿里減持小鵬的ADR便可以套現美元。按照常理推斷，這是突然轉倉的最合理解釋。
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