創科興港未到位 革新思維不容緩

近10年新加坡在多方面追趕香港，其中一項明顯跑贏的領域是創新科技，關鍵在於新加坡政府早已作產業戰略部署，從促成產業、學術和研究的合作，各政府部門與之高效聯動，到有利數碼經濟發展的法律改革、應用場景、對科研成果的包裝與演示、吸引資金及人才等各方面建設，都有出色表現。港府統籌發展創科產業的起步相對遲，得全盤檢視產業發展，尤其是要改變政府部門各自為政的現況，善用熟悉產業和具前瞻能力的專業人才來統籌領軍，更明確高效地建立「創科興港」的氛圍，盡力追回失地。

科技發展，一日千里，論長短，一日也嫌多。新加坡政府在發展創科產業方面擔當着高效的推動和引導角色，包括全力資助研發機構，以由熟悉產業發展的專才統領的法定科研機構領軍，促進跨界別研發協作，確保科技轉化，尤其是應用區塊鏈、建立大數據、推動智慧型經濟基礎建設方面，早有統籌，在科技應用及包裝演示上更具效率，無論是企業及居民也感受到科技發展的氛圍，吸引到海外人才參與，成就其如今穩坐全球數碼競爭力的「一哥」寶座。

反觀香港，幾年社會動盪虛耗發展時間，在創科發展領域上也缺乏明確願景，直至近年整體經濟發展滯後才急謀對策。問題是，搞科研並非行政主導能成事，須放手讓「懂科技」的人才發揮，結合具競爭力的學術研發、政府高效引導並推動跨界聯動，才能成事。繼續沿用以政務官出身的人員來統籌科研發展，各相關部門各自為政，難以打通科技轉化的脈絡。比如說，審批研發資助的官員由缺乏科研背景的行政官員主導，如何能確保資助機制得到好的發揮？

人才是發展創科產業的重要資源。可近幾年的移民潮，香港流失寶貴人才，即使政府推行新策吸引海外專才，亦難在短時間彌補缺口。香港有一流大學，但在培育創科人才上未盡人意。得做到不拘一格吸納人才，改變先問效益的科研取態，讓科研人才有更大的發展舞台，配合打通基礎研究、應用研究、開發研究、產品開發與生產，以及市場銷售等各環節的產業架構，才能實現科技與產業無縫對接。

無可否認，香港擁有公平開放的營商環境、簡單稅制、低稅率，在科研撥款上也不遺餘力，但這些都不是香港獨有的競爭優勢。粵港澳大灣區城市協同是寶貴資源，惟在實現效益前，得先解決兩地科創融合的問題。

要謀求在創科產業上破局，加快推動創新金融，是港府刻不容緩的重點工作，一則能為創科產業提供更多資金，二則能提供更多應用場景，開創新商機，主導新經濟發展。參考美國硅谷、內地深圳，在創科之路上，都努力建設創新城市的形象，定位清晰。港府與其花心神在宣傳香港的科技排名提升，自暴其短，倒不如多花精力革新產業架構，全面提升政策效益，並致力建設全城「創科興港」的氛圍，積極塑造「國際創新金融中心」的形象，增強創科產業的軟實力，全方位追趕落後。