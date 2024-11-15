股市估市：美科技股望保持強勢

美國大選由特朗普勝出，納斯達克等科技股指數齊創新高，特朗普明確表明推行親商降稅政策，將有利企業表現，相信科技企業在人工智能（AI）等趨勢帶動下，將持續引領產業發展。

觀乎特朗普在之前一個任期時的美股走勢，以科技股表現最為突出，其中費城半導體指數升逾兩倍，納指也有一倍多升幅，均跑贏標普500指數及道指。以區域指數來看，其他的科技指數，包括MSCI世界資訊科技、亞太資訊科技，以及全球IoT指數，同期升幅也在一倍以上。

AI需求引領行業發展 AI已肯定是未來10多年的大趨勢，隨着AI滲透多個產業而帶來更多新商機，也將進一步讓相關供應鏈企業擁有更可觀的盈利及商機。中美科技戰造成的供應鏈轉移已是勢所難免，台灣及日本相信是當中最大的受惠地區，在後續布局科技股時，可多加注意美國、日本及台灣擁有龍頭優勢的企業。

聯儲局的減息步伐可能隨着新政府政策而有所調整，但預計未來一年的減息方向不會改變。科技企業的盈利增長通常高於其他產業，加上AI運算需求持續擴大，未來科技股仍可看高一線，建議逢調整吸納。

美國大選後，相信經濟將朝向「軟着陸」方向，由於美國有穩健的基本面，配合聯儲局的減息步伐，將有利科技股後市走勢，尤其是受惠於特朗普「美國優先」政策理念獲得追捧的科技股，特別看好半導體板塊。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊