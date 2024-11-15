板塊分析：華AI晶片國產化勢提速

以「關稅」為經濟政策核心的美國總統當選人特朗普明年上任，增加關稅已成市場普遍認同的必行政策，美國對華出口管制政策料會繼續增強。近日外媒引述消息人士指，由於有市場報告指出台積電先進人工智能（AI）晶片流入華為，美國商務部已去函台積電，針對運往中國並用於AI加速器與圖像處理器（GPU）的特定7納米或更先進的尖端晶片，實施出口管制。

台積電接到來函後，已通知受影響客戶將自本月11日起暫停供貨。報道指出，最新的出口禁令將打擊更多公司，並容許美國評估其他公司是否將晶片轉移給華為，應用於AI處理器。此舉顯示，台積電已收緊對中國客戶供應先進晶片，美國對華半導體打壓亦進一步加強。

龍頭中芯值得留意 然而，隨着中國政策面近年對半導體業的大力支持，相信國產替代及自主可控趨勢有望持續加強，料晶片國產化和進一步出口的發展空間巨大，或有助行業產業鏈實現估值修復。連同現今AI算力需求及新一輪終端AI化預期等，或促進行業迎來上升周期，龍頭企業發展值得留意。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）