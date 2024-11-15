工商消息：觀塘工廈單位13天摸出速賺14%

減息周期來臨，投資者積極掃入物業收租。九龍東商貿區觀塘工廈THE ICON單位在短短10多天以確認人方式摸出，升值約14%，成交價146萬元。

萊斯物業謝雪梅表示，上述項目位於觀塘道320至322號，剛售出單位屬高層戶，建築面積約303方呎，連租約，平均成交呎價約4,818元，原業主以128萬元買入僅13天便摸出單位，獲利18萬元，屬車位價，新買家為投資者。她指，該單位轉讓釐印費僅100元，扣除其他使費後的租金回報率仍逾5厘。單位設有寫字樓裝修，樓底高10呎，內置洗手間及冷氣配備。

首都廣場兩迷你舖蝕逾96% 該公司梁雪芬又指，大角咀TWO BEDFORD PLACE一個建築面積約2,307方呎單位，以1,399.6萬元成交，呎價約6,067元，買家為外籍客，即睇即買。

另方面，劏舖商場再錄大幅蝕讓，尖沙咀首都廣場連沽兩個迷你舖，成交價同為15萬元，據了解，兩舖蝕幅均逾96%。市場指，其中2樓單號舖於2013年購入，最新成交價低逾380萬元，蝕幅約96.2%。另一個3樓單號舖，成交價較買入價更低逾480萬元，貶幅約97%。今年3月該商場一個2樓單號舖，曾以10萬元轉售，當時蝕幅高達97.5%，為本港同類物業蝕幅最大；約一個月該舖再炒高至42.8萬元沽出，升值逾3倍。