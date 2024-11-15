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東涌東站再招意向 樓面呎價料僅千元

東涌東站第一期物業發展拆細重推，料提供約600個單位。 東涌東站第一期物業發展拆細重推，料提供約600個單位。
東涌東站第一期物業發展拆細重推，料提供約600個單位。
港鐵公司(00066)推出今年首個鐵路項目，東涌東站第一期物業發展於今日招收意向書，下周四截止。隨着市況回落，項目估值較去年流標時大減一半，市場料約3.2億元起，每方呎樓面地價低至約1,000元。
住宅規模削半不包商場
該項目位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期進行發展，提供購物、社區設施及公共交通交匯處配套。第一期位於整個項目的東南部分，是次拆細重推，住宅樓面約32.29萬方呎，預計提供約600伙。
資料顯示，該項目去年首度推出招標時，規模為約1,200伙，住宅樓面約69.59萬方呎，另設約8.75萬方呎商場，當時市場預期樓面呎價約2,000至4,000元，雖然招收意向時收到32份意向書，惟最後卻在「零標書」情況下收回。
據了解，當時項目並沒有補地價安排，發展商須向港鐵支付11億元前期費用，並自行提出分紅比例，商場部分須交還港鐵。以當時住宅樓面計，入場費每方呎約1,581元。
而今次拆細推出的部分不包括商業面積，為純住宅發展，規模縮減約一半。隨着市況轉變，測量師均大幅下調項目估值。
專家：新發展區風險高
其中，華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，對比上次招標已相隔約一年，入伙期更能配合通車。惟東涌區潛在住宅供應較大，市場氣氛不比去年好，初步估計樓面呎價約1,000元起，屬市場下限。
泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，在目前大環境下，相信發展商傾向選擇風險較低的市區中小型項目。現時東涌私宅呎價約一萬至1.2萬元，故項目樓面呎價約1,200元屬合理水平，正式招標時有3至5份標書已算不錯。
萊坊執行董事方耀明稱，減息後成交價未見大幅回升，地盤位於新發展區，發展風險較高，招標反應未必踴躍。
東涌東站第一期物業發展項目資料東涌東站第一期物業發展項目資料
東涌東站第一期物業發展項目資料
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