東涌東站再招意向 樓面呎價料僅千元

住宅規模削半不包商場 該項目位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期進行發展，提供購物、社區設施及公共交通交匯處配套。第一期位於整個項目的東南部分，是次拆細重推，住宅樓面約32.29萬方呎，預計提供約600伙。

資料顯示，該項目去年首度推出招標時，規模為約1,200伙，住宅樓面約69.59萬方呎，另設約8.75萬方呎商場，當時市場預期樓面呎價約2,000至4,000元，雖然招收意向時收到32份意向書，惟最後卻在「零標書」情況下收回。

據了解，當時項目並沒有補地價安排，發展商須向港鐵支付11億元前期費用，並自行提出分紅比例，商場部分須交還港鐵。以當時住宅樓面計，入場費每方呎約1,581元。

而今次拆細推出的部分不包括商業面積，為純住宅發展，規模縮減約一半。隨着市況轉變，測量師均大幅下調項目估值。

專家：新發展區風險高 其中，華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，對比上次招標已相隔約一年，入伙期更能配合通車。惟東涌區潛在住宅供應較大，市場氣氛不比去年好，初步估計樓面呎價約1,000元起，屬市場下限。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，在目前大環境下，相信發展商傾向選擇風險較低的市區中小型項目。現時東涌私宅呎價約一萬至1.2萬元，故項目樓面呎價約1,200元屬合理水平，正式招標時有3至5份標書已算不錯。

萊坊執行董事方耀明稱，減息後成交價未見大幅回升，地盤位於新發展區，發展風險較高，招標反應未必踴躍。

東涌東站第一期物業發展項目資料