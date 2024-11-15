居屋跌價：康山已補價三房戶587萬沽 每呎穿萬關
居屋王價崩，過往樓價最高曾逾千萬元的鰂魚涌康山花園已補價自由市場三房戶，最近成交價跌至587萬元，呎價不足一萬元，比未補價第二市場更低。
中原楊文傑表示，上述單位為9座低層B室，實用面積約592方呎，成交呎價約9,916元，做價貼近兩房單位。資料顯示，同屋苑本月錄另一宗兩房戶成交，第二市場成交價520萬元，呎價約10,744元。
宏福苑劈14%售
居屋放盤近日頻頻劈價。該行楊頌堯指，大埔宏福苑E座中層6室，實用面積約467方呎，兩房間隔，自由市場叫價約438萬元，議價後以375萬元易手，呎價約8,030元，減幅約14.4%，新買家為區內客。
利嘉閣梁均耀稱，青衣青泰苑G座中層10室兩房戶，實用面積約401方呎，減價35萬元，同區客連地價以415萬元購入，呎價約10,349元。
第二市場居屋情況相若。祥益謝利官表示，天水圍居屋天富苑J座高層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，原業主計劃套現換樓，減價22萬元，獲綠表客以416萬元購入，呎價約6,400元。
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