二手淡靜：10大屋苑半月買賣81宗 康怡縮七成

11月上半月10大屋苑交投表現

減息效應不似預期，二手交投未見反彈，綜合市場資料，10大屋苑11月上半月僅錄約81宗買賣，按月再少約一宗，當中半數項目交投回落，鰂魚涌康怡花園及將軍澳新都城，期內跌幅分別約71.4%及約45.5%。

康怡花園本月只錄約兩宗買賣，為同批藍籌屋苑中交投最靜，較10月上半月錄約7宗，顯著放緩。新都城首半月只錄約6宗，按月少約5宗，紅磡黃埔花園交投量同期下挫約20%，本月暫錄約4宗。

相反，東涌映灣園11月暫錄約7宗買賣，按月增約2.5倍，鰂魚涌太古城錄約16宗最旺，按月再多約兩宗。中原王秀芬表示，屋苑風球下都連錄成交，寧安閣高層E室兩房則王，實用面積約580方呎，3號風球下以800萬元沽出，呎價約13,793元。

為求出貨，二手業主繼續蝕讓。美聯周南輝指，大埔白石角雲滙2期8座高層A2室，實用面積約501方呎，原業主4月中以851萬元一手購入，外區首置客在風球懸掛下簽約，成交價808萬元，逾半年帳蝕43萬元，呎價約16,128元。

薈蕎賣513萬 6年貶三成 中原黎宗文稱，大圍薈蕎1翼中層A3室一房戶，劈價至513萬元沽，呎價約12,987元，單位約6年帳面貶值約30%。美聯王偉健表示，元朗尚悅‧嶺1座低層M室，同屬一房戶，成交價311.8萬元，呎價約11,057元，約5年跌價約27.7%。

將軍澳日出康城再錄損手。中原何文俊表示，OCEAN MARINI第1B座中層B室海景兩房戶，減價132萬元，以808萬元沽出，呎價約14,771元，約4年半帳面蝕125.6萬元。