集團執行董事關堡林表示，滙都I銷情持續，已累售404伙，市場需求殷切，故將於短期內推出第2期。今期由兩座樓高12層的住宅大樓組成，為第5座及第6座，主打的兩房單位有276伙，佔供應約69%。

集團營業及市務部市務經理邱英發指，今期戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積297至535方呎，當中部分屬連天台或連平台特色戶。樓書平面圖所見，第5座及第6座的標準樓層，每層分別有19伙及17伙，各設3部升降機。項目預計關鍵日期為2025年6月30日，不設停車位。