元朗新盤短期出擊
滙都II上樓書 提供402伙 最細297呎
發展商的推盤步伐風雨無阻，泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，已上載樓書至一手住宅銷售網，提供402伙，近七成單位屬兩房戶型，一房特色戶實用面積297方呎起，將於短期內出擊。昨日下午風勢逐漸減弱後，新盤市場交投隨即重新起動，單日錄得至少12宗成交。
兩房單位佔近七成
集團執行董事關堡林表示，滙都I銷情持續，已累售404伙，市場需求殷切，故將於短期內推出第2期。今期由兩座樓高12層的住宅大樓組成，為第5座及第6座，主打的兩房單位有276伙，佔供應約69%。
集團營業及市務部市務經理邱英發指，今期戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積297至535方呎，當中部分屬連天台或連平台特色戶。樓書平面圖所見，第5座及第6座的標準樓層，每層分別有19伙及17伙，各設3部升降機。項目預計關鍵日期為2025年6月30日，不設停車位。
天瀧15戶下周一招標
同時，恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，下周一起招標發售15伙海景單位。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，該批標準單位分布於第3座及第7座，當中包括10伙三房戶及5伙四房戶，實用面積1,002至1,173方呎。
天氣不穩未影響大手買家入市意欲。恒地旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II，昨連沽兩伙一房戶，共涉逾1,777萬元，市傳兩伙由同一組買家購入。包括1座30樓G室，實用面積380方呎，成交價884.18萬元，呎價約23,268元。
新鴻基地產(00016)的啟德天璽•海，招標售出第3座21樓B室，為實用面積1,089方呎四房戶，成交價3,719萬元，呎價約34,151元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，沙田星凱‧堤岸於八號風球除下後，錄得3宗一房戶成交，套現逾2,088萬元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：