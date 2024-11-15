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●融創中國(01918)公布，旗下融創房地產初步計劃為債券持有人提供整體債務重組方案，包括現金要約收購（方案接納債券本金上限約44億元人民幣）、股票及/或股票經濟收益權兌付（方案接納債券本金預計約30億元人民幣）、以資抵債（方案接納債券本金上限約41億元人民幣）和全額長展期（債券本金部分自2029年12月9日起每半年以現金支付，利息部分統一降低至1%左右）共4個選項。
●中國平安(02318)今年首10個月旗下平安財產保險、平安人壽保險及平安健康保險之原保險合同保費收入分別按年增長6.5%、9.4%及14.2%，而平安養老保險之原保險合同保費收入則按年下跌5.4%。
●平安好醫生(01833)公布，建議派發特別股息每股9.7元，可以股代息。
●華潤電力(00836)10月附屬電廠售電量按年增19.5%，其中風電場及太陽能發電站之售電量分別增29.9%及85.3%；首10個月附屬電廠累計售電量按年增8.8%，其中風電場及太陽能發電站之累計售電量分別增13.7%及1.54倍。
●金融壹賬通(06638)截至今年9月底第三季持續性業務收入4.17億元（人民幣‧下同），按年下跌48.29%；虧損2,951萬元，較去年同期虧損9,090.1萬元有所收窄。
●國泰航空(00293)建議根據條件回購一筆67.4億元、2.75厘、於2026年到期的有擔保可轉換債券，已委任法巴、中銀國際、滙豐銀行及摩根士丹利為聯席交易經辦人。
●資本策略地產(00497)發盈警，預計截至今年9月底止半年虧損約9億至9.5億元，較去年賺5,800萬元由盈轉虧。
●南戈壁資源(01878)截至今年9月底止季度純利1,003.9萬美元，按年跌65.79%。
●安能物流(09956)截至今年9月底止季度純利1.88億元（人民幣‧下同），按年增長27.87%；收入30.44億元，按年升21.2%。
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