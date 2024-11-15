股壇MasterMind：恒指料橫行 救市仍可憧憬

凱基亞洲投資策略部主管溫傑（Kenny）昨於節目「股壇MasterMind」稱，港股近期走勢轉差，主要受兩大利淡因素影響，第一是特朗普當選美國總統，其政策主張令市場擔心人民幣受壓，以及中美關係轉差；其次是內地刺激經濟政策令人失望。他亦提到A股昨表現欠佳，尤其是尾段愈跌愈深，而且非個別股份下跌，「跌得頗全面」，投資者要留意未來幾日有無負面消息傳出。