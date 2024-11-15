股壇MasterMind：恒指料橫行 救市仍可憧憬
港跌昨再跌387點，連跌5日，累跌逾1,500點，恐繼續尋底？重磅科技股阿里巴巴(09988)今日放榜，績前績後是否值博？國際金價每安士跌穿2,600美元，升浪已完？
凱基亞洲投資策略部主管溫傑（Kenny）昨於節目「股壇MasterMind」稱，港股近期走勢轉差，主要受兩大利淡因素影響，第一是特朗普當選美國總統，其政策主張令市場擔心人民幣受壓，以及中美關係轉差；其次是內地刺激經濟政策令人失望。他亦提到A股昨表現欠佳，尤其是尾段愈跌愈深，而且非個別股份下跌，「跌得頗全面」，投資者要留意未來幾日有無負面消息傳出。
他暫認為港股雖不樂觀，但仍未至於絕望，因可憧憬內地明年會推出新的扶持經濟政策，恒指目前料橫行為主，希望技術上短期守住19,300點水平。
金價現非買入時機
阿里今公布季績，溫傑指該股不值博，料其增長續放緩，其主要業務淘天暫難見很大發展空間，如今市況淡靜，寧可買優質股份。若要部署科技股，不妨買科指交易所買賣基金（ETF），或業績較好的騰訊控股(00700)。
另外，國際金價近日受壓，溫認為未來6至12個月金價未見頂，惟現價非買入時機，其中一個原因是，今次美國減息周期的減息幅度或比預期少，對美元有支持，恐不利黃金。若投資者長線睇好黃金，宜買入實金ETF，金礦股非理想選擇，因股價非單純受金價影響，如剛傳出紫金礦業(02899)位於哥倫比亞的金礦，據報去年遭販毒集團掠奪3.2噸黃金，這些情況難以預料。
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