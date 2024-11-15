芬蘭國民心中富有 全球最幸福

國內生產總值（GDP）計算一國每年的經濟總產出，好處是定義簡單和客觀，並且相對容易統計和作出國與國之間的比較。可是收入多是否便等於國民的福祉高呢？前不丹國王吉格梅‧辛格‧旺楚克於1972年提出了國民幸福總值（Gross National Happiness，或GNH），也稱國民幸福指數，並在後來被聯合國發展成為《世界幸福報告》。

2012年4月1日，第一份世界幸福報告正式發行，成為世界首份以幸福為基礎的國際調查報告，引起國際社會之間的關注。報告中介紹了世界各國幸福和痛苦的成因以及國家政策所帶來的影響，其中包含來自不丹等國家的實例研究。

港排名86 跌足3年 聯合國自2016年起將每年的3月20日定為國際快樂日，定期每年當天發布《世界幸福報告》。在2024年芬蘭已連續7次被評為世界上最幸福的國家。香港的幸福指數向下滑，由去年82位跌至最新86位，得分僅6.06，連跌3年。內地排名60，本港競爭對手新加坡排名30。

雖然報告的排名，多少能看到國際間不同的幸福程度，可是爭議也不少。例如排名靠前的幾乎都是歐洲國家，以色列、利比亞、科索沃等國家或地區常年有武裝衝突，快樂排名都要比內地高，而「伊斯蘭國」活躍的利比亞排名甚至高於香港，令大量網友湧入聯合國的微博留言表達不滿。

聯合國世界幸福排名榜