34國升級高收入國 世銀教路3招

根據世界銀行今年的報告，從1990年至今的34年，共有34個國家從中等收入國家上升到高收入國家。要走出中等收入陷阱，報告提出「3i戰略」，即投資（investment）、技術引進（infusion）、創新（innovation）等3項要素。

韓積極投資引進技術創新 世銀以南韓作為模範例子，指出該國1960年的人均總收入僅1,200美元，但至2023年已接近3.3萬美元，可謂經濟增長的超新星。從經濟增長的第一階段「投資」起，南韓就成功奠定了基礎。從1950年代開始，南韓透過鼓勵出口，將開放放在首位，利用全球市場讓國內企業參與競爭，又在義務教育上擴大預算投入，強化教育方面的投資，提升女性勞動者的勞動參與比例等。

在進入中等發達國家後，南韓政府仍全力「引進技術」，透過對研究開發的稅制優惠和投資技術教育等提高企業的生產效率，並且在1997年的亞洲金融風暴中作為契機，實現了「創新」，推動對金融和財閥企業的全面改革，讓經濟轉禍為福。

阿根廷濫發貨幣信用破產 事實上，成功走上了高收入經濟體的國家，亦有可能因為一些錯誤，而重新墮入中等收入水平。經典例子是阿根廷，由於優越的地理優勢與富饒的物產資源，早在20世紀初期，阿根廷就已經是世界一流強國，經濟規模曾居於全球第七，出口規模曾位於全球第5，富裕程度超越德國，甚至能與美國匹敵。專家認為，政治因素導致的政策急轉和缺乏連續性問題，財政紀律廢弛、濫發貨幣導致本幣信用破產，社會福利制度改革滯後，是阿根廷經濟迄今深陷中等收入陷阱至今的重要原因。

至於人口老化情況比中國嚴重很多的日本，卻至今未有人認為會重返中等收入國行列。經濟學家克魯格曼指出，由於低生育率和不願接受移民，日本的勞動適齡人口自20世紀90年代中期以來一直迅速下降。要避免經濟規模跟隨下降，日本唯一的方法是實現人均產出比其他主要經濟體更快的增長，雖然日本沒有做到，但自1994年以來，日本人均實際收入增長45%。

亦有分析指，人均實際收入增長，養老金和失業保險等社會保障系統完善，都使普羅大眾更有消費的動力。而且日本從每周單休制改為雙休制，也令可以消費的時間上升，帶動國內旅遊業、商店百貨等銷售額。