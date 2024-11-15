華恐難跨越中等收入陷阱

人均GDP逾萬二美元 經濟放緩高齡化拖累 中國去年人均國內生產總值（GDP per capita）達12,621.72美元，正在向高收入國家界線的14,005美元邁進。可是今年以來經濟放緩迹象頻現，通縮的陰霾又揮之不去，令人擔心中國將會陷入「中等收入陷阱」（middle-income trap），加上人口老化問題，或難以從這個陷阱中脫離。

中等收入陷阱的概念，是在2007年由世界銀行的兩名經濟學家Indermit Gill和Homi Kharas所提出。其定義是指一國依靠某些優勢達到一定所得水平後，經濟發展停滯，無法順利邁向更高所得水平的狀況。陷入中等收入陷阱的國家，因薪資上漲，失去出口產品的競爭力，既無法與低成本生產的他國競爭，亦無法進入高附加價值市場，以及加入發達國家的行列。

著名的例子有南非、巴西、阿根廷等。其中，巴西在1968至1973年國內生產總值（GDP）年均高速增長逾10%後，1974年進入中等收入國家行列。然而，此後巴西長期徘徊在中等收入階段，一直無法進入高收入國家行列。2002年巴西人均GDP為2,867美元，倒退到20世紀80年代末的水平。去年巴西人均GDP終於突破一萬美元，達到10,642.44美元，雖然重回10,000至12,000美元（按2010年物價）的中等收入國家範圍接近下限，但何時才能突破，沒有人能說得準。

克魯格曼：科技遜90年代日本 中國人均GDP在2019年突破一萬美元後，繼續上漲。不過，諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼（Paul Krugman）多次提出中國可能會陷入中等收入陷阱，認為中國過往經濟增長快，全靠便宜的勞動力，但如今由於產業結構轉型不力，面臨增長放緩的問題。他特別提到，更糟糕的是，中國在尖端科技領域仍遠遠落後於1990年代的日本。

且不評論克魯格曼說中國科技遜於1990年代日本之說是否中肯，但中國經濟放緩是不爭的事實。著名經濟學家林毅夫在2014年曾預測，中國將在2022年變成高收入國家。然而，這預測落空後，他今年將之修正為：「我們最早應該能夠在2025年或不遲於2026年跨過這個門檻，成為高收入國家，前提是GDP增長率要維持5%以上。」

大行估今年GDP增速難保5 然而，內地政府自9月底起祭出「組合拳」救股市及樓市，外資大行雖紛紛上調今年內地GDP增長預測，但上調後仍低於5%的官方年度目標。當中高盛將今年內地經濟增長預測從4.7%上調至4.9%。瑞銀則指，財政加碼如能落實，疊加對房地產市場的支持，2024年GDP增速有望更接近5%的增長目標。野村證券日前也將增長預測再上調一個百分點至4.8%，其首席中國經濟學家陸挺指出，在中國的經濟刺激閃電戰之後，其前景存在很大的不確定性，令內地要走出中等收入陷阱舉步維艱。

克魯格曼多次提出中國可能會陷入中等收入陷阱。 中國人均國內生產總值