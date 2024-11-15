英偉達分散風險 未來或選日企產晶片

美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）的最先進圖像處理器（GPU）晶片目前全部由台積電生產，但未來可能會有美國在亞洲最大的盟友——日本來參一腳。原因是特朗普即將上任美國總統，台海地緣政治勢必升溫，生產商有必要考慮更低風險的供應鏈。

英偉達創始人兼行政總裁黃仁勳近日出席日本東京人工智能高峰會（AI Summit Japan）時談到必須強化供應鏈，提出分散生產基地的必要性。他讚揚台積電「是一家非常優秀的企業，但企業要具備（業務運作的）彈性，需要實現供應多樣化並留有一定餘地。」

當被問及是否可委託Rapidus代工時，他笑言：「我很信賴Rapidus，如果那樣的時刻到來，當然是件榮幸的事情」。Rapidus是由日本政府統籌私人企業於2022年成立的「國家隊」半導體公司，公司將從明年4月起在北海道的工廠試製最先進晶片。

ASML料銷售額年漲最多14% 另外，處於晶片業上游的荷蘭晶先進光刻機製造商ASML，其行政總裁Christophe Fouquet表示，在未來10年內擴大EUV（極紫外光）技術的能力，讓公司能夠抓緊人工智能（AI）發展。該企預料，2030年銷售額將增長到440億至600億歐元，年均增長率介乎8至14%，主要受惠於先進晶片設備的強勁需求，而長期收入預測及毛利率指引則保持不變。

其他科企消息方面，互聯網通訊設備生產巨頭思科系統截至今年9月底止首財季收入按年跌6%至138.4億美元，雖然稍勝市場預期，但卻連續第4個季度錄得下跌。公司將全年經調整每股盈利預測由此前的3.52至3.58美元，調升到3.6至3.66美元，高於分析師預期的3.58美元。行政總裁Chuck Robbins表示，對本財年來自網絡規模客戶的AI訂單將超過10億美元目標有信心。

鴻海上季稅後盈利117億 電子產品代工服務巨頭鴻海科技公布，截至今年9月底止第三季合併營業收入為1.85萬億元（新台幣‧下同），稅後盈利493.25億元（約117.67億港元），按季和按年分別上升41%和14%。而今年前3季累計稅後盈利為1,063.79億元（約253.78億港元），按年增19.6%，每股基本純利7.67元，皆創下歷年同期新高。