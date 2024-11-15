英樓價看漲比例兩年高 買賣趨升

減息加上明年加稅，令英國樓價以兩年來最高速度上升。英國皇家特許測量師學會（RICS）公布最新一期樓市平衡指數調查，當中樓價平衡指數由9月的正11進一步擴大至上月的正16，為2022年9月以來最大的看漲比例。報告相信，未來幾個月樓宇買賣活動將會增加，但當明年4月新的樓宇印花稅安排實施之後，樓市將會轉趨疲軟。

有關調查在10月21日至11月7日進行，調查地產代理和測量師等專業人士對樓市多個方面看漲及看淡百分比之間的差距。其中，預計未來3個月樓價會上升的平衡指數更達到正20，顯著高於9月時的正12。RICS市場分析部主管Tarrant Parsons表示，上月英國房地產市場的活動持續回升，買家需求的改善轉化為銷售數量增長。10月新買家詢問平衡指數為正12，雖稍低於9月的正13，但經已是連續4個月處於正數的擴張區間。

然而，他補充，10月底英國的預算案公布後英國債券收益率上升，加上過去幾周利率預期普遍上升，可能會在短期內給市場帶來一些阻力。

事緣雖然英倫銀行上周減息四分之一厘，但貨幣政策委員會成員凱瑟琳曼（Catherine Mann）近日表示，英國的高通脹並沒有被消除，一些推動通脹的因素有可能正在上行，其中能源價格上漲的可能性大於下跌，並強調英國的服務價格通脹「相當膠着」，都令市場擔心利率需要再次上升。

澳洲就業人口增幅7個月低 同為英聯邦國家的澳洲，昨日公布10月失業率維持在4.1%，是連續5個月維持不變；就業參與率由67.2%的紀錄高位，稍稍回落至67.1%。不過，就業人口按月增加1.59萬人，增幅遠低於9月的6.13萬人，是7個月以來最小增幅，並低於市場預期的增加2.5萬人，都為未來減息帶來不穩定性。