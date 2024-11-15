美債務恐爆炸式增長

IIF：特朗普倘削稅收 10年內佔GDP達135% 美國政府的天量債務愈來愈令人不安，更在蠶食美元信用！國際金融協會（IIF）更警告，特朗普上場將導致美國債務爆炸式增長，原因是這位即將上任的美國總統，計劃在不同等削減支出的情況下削減稅收，將使美國國債在10年內從目前佔國內生產總值（GDP）的約100%升至135%。

美國財政部數據顯示，美國10月份預算赤字約2,570億美元，相較去年同月約670億美元赤字，按年擴大逾2.8倍，主要是多項一次性因素影響，包括社福開支因曆月而提前轉帳等。期內，聯邦收入減少19%至3,270億美元，開支增加24%至5,840億美元。

或迫使聯儲局放棄減息 外媒引述IIF高級銀行家警告，隨着特朗普增加支出，並透過對海外製造的商品徵收關稅，推高進口產品價格，美國的通脹也可能會上升；並續示警，指如果特朗普的減稅措施對美國財政部造成的損失超出預期，美國債務可能達到GDP的150%以上。截至今年8月，美國國債規模已達35.25萬億美元，比美國去年GDP規模25.44萬億美元還要大。

IIF估計，價格壓力可能會迫使聯儲局放棄減息計劃，從而使借貸成本在更長時間內保持在較高水平。早前高盛分析師亦預計，明年美債所帶來的成本將會創新紀錄，而美國國會預算辦公室亦曾預測，到2053年，聯邦債務可能佔美國GDP的181%。

事實上，非單只美國政府的債務狀況令人關注，美國居民的債務亦在上升。數據顯示，第三季美國家庭債務升至新高，收入增加令許多消費者有能力處理債務，但低收入群體有財務緊張的迹象。

上季消費者孭債139萬億 根據紐約聯儲銀行數據，上季抵押貸款、汽車貸款、信用卡及學生貸款上升，推動整體消費者債務達17.9萬億美元（約139.62萬億港元）新紀錄。聯儲局研究員表示，家庭收入總額增長超過債務增長，不過年輕消費者及低收入人士面臨的壓力更大。

紐約聯儲銀行經濟研究顧問Donghoon Lee表示，雖然名義家庭債務餘額繼續向上，但收入增長超過債務，本季債務拖欠趨勢見緩和，不過逾期率仍高企，反映許多家庭面對壓力。

債務類別方面，房屋淨值貸款餘額連續10季上升，達到3,870億美元；信用卡貸款餘額增加240億美元，至1.17萬億美元；信用卡帳戶數量達破紀錄的6億個；汽車貸款餘額增加180億美元，至1.64萬億美元；學生貸款餘額增加210億美元，至創紀錄的1.61萬億美元。

此外，在家庭債務中佔比最大的抵押貸款餘額，更升至創紀錄的12.6萬億美元。消費者債務增加，拖欠率也較第二季輕微上升；第三季約有12.6萬名消費者的信用報告被添上破產標記。整體而言，有3.5%的未償還債務處於拖欠階段，比第二季的3.2%略高。

美國債務佔GDP比例