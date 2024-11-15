津上機床強調派息「安定」

就上半財年盈利大增，經營活動現金淨流入卻大減2.68億元（人民幣‧下同）或96.59%，李解釋，其中約1.1億元源於上述匯票增加、約1.1億元是生意好轉要多備物資，其餘由於近半年少了賒供應商的帳。他又強調，日圓貶值已非業績增長的主因。

引入新品攻人形機械人

人形機械人乃津上中國開拓中的新興應用之一，它涉大量精密部件，如近年備受關注的行星滾珠絲桿可用於手指、膝、頸等多個關節，要用上公司的主力產品自動車床、刀塔車床和滾絲機，而要滾珠絲桿有極致精度、機械人活動更靈敏，就得用上日本公司獨有的螺紋磨床，故他稱公司正從日本津上引入，惟日本政府對機床技術設有出口管制，現正辦理相關手續，期望明年春季成事。