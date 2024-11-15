莎莎半年純利挫68% 相隔6載復派中期息

受累出境遊 收入縮一成 在上半年度，集團營業額19.2億元，按年下跌10.45%，主要由於宏觀市場表現疲弱，以及集團核心市場香港及澳門出境遊持續，部分原因是港元兌一籃子其他貨幣（包括日圓）相對強勢，從而減少本地消費，而到訪港澳的內地旅客消費審慎。由於內地線上銷售渠道錄得增長，以及新加坡自今年4月起開營運5間實體店舖，有助減輕以上影響。

期內，港澳營業額14.03億元，按年減少18.4%；內地營業額3.1億元，按年增27.24%；東南亞營業額2.01億元，增14.83%。期內，港澳錄得盈利4,396.7萬元，跌61.6%；內地蝕997.5萬元，收窄16.53%；東南亞虧損72.9萬元，較去年賺120.2萬元轉盈為虧。

集團期內整體毛利按年減少14.08%至7.56億元；毛利率下跌1.7個百分點至39.4%，單計第二季之毛利率則改善至40.1%；而線下零售毛利率按年增加1.2個百分點至45.9%。截至9月底止，集團在所有地區經營共178間零售店舖。

集團自10月1日至11月10日之總營業額按年下跌7%，其中港澳營業額下跌6.4%，內地營業額下跌26.5%，而東南亞營業額則上升26%。港澳營業額與首季及次季跌幅分別為20.4%及16.4%相比，已有明顯改善。

即使關閉內地和香港多家虧損及表現較遜的零售店、大幅降低寶石首飾庫存等，9月底僱員人數比一年前減少近41%，謝瑞麟上半財年仍蝕4,379萬元，9月底止兩年半累虧4.89億元。9月底的淨負債比率為113%，按半年升4.1個百分點，不派中期息。