吉汽上季多賺近倍 母企整合旗下品牌

極氪斥90億購領克50%股權 通告指，吉利控股及相關的沃爾沃投資分別向極氪出售領克20%及30%股權，代價分別為36億元及54億元，而極氪會向領克注資3.67億元。完成後，領克由吉汽及極氪分別持有49%及51%股權。

通告指出，通過戰略整合極氪與領克，可減少重複投入，並在多方面強化協同效益；而極氪乃全球豪華電動汽車科技品牌，增持展示吉汽對極氪品牌的支持，並將簡化極氪的股東結構，提升對其戰略方向的影響力，有助分配戰略資源並推動未來計劃，緩解未來可能出現的股權攤薄情況。

首3季銷量增32%至148萬輛 回看吉汽業績，集團首3季收入為1,676.84億元，按年增長36%；第三季收入603.78億元，按年增長20%。公司指，首3季銷量按年增長32%至148.97萬輛，已完成全年200萬輛銷量目標的74.5%，達成率穩居中國汽車品牌前列。

期內，旗下新能源板塊以爆發加速的趨勢增長，吉利、領克、極氪等新能源產品前9個月總銷量達54.6萬輛，按年增長逾93%；第三季於內地市場新能源車滲透率逾50%，穩居新能源品牌第一梯隊。