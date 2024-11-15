吉汽上季多賺近倍 母企整合旗下品牌
吉利汽車(00175)昨日中午公布截至今年9月底止首9個月純利130.53億元（人民幣‧下同），按年增3.58倍；單計第三季純利24.55億元，按年增92%。不過，其股價昨日低收約1%，報13.9港元。事緣市場盛傳母企吉利控股擬重組旗下汽車品牌，果然，收市後吉汽發出兩份通告證實，極氪斥90億元向吉控等收購領克50%股權，而吉汽則以代價8.06億美元向吉控收購極氪約11.3%股份，完成後持股量會增至62.8%，強調兩項交易具協同效益及戰略意義。
極氪斥90億購領克50%股權
通告指，吉利控股及相關的沃爾沃投資分別向極氪出售領克20%及30%股權，代價分別為36億元及54億元，而極氪會向領克注資3.67億元。完成後，領克由吉汽及極氪分別持有49%及51%股權。
通告指出，通過戰略整合極氪與領克，可減少重複投入，並在多方面強化協同效益；而極氪乃全球豪華電動汽車科技品牌，增持展示吉汽對極氪品牌的支持，並將簡化極氪的股東結構，提升對其戰略方向的影響力，有助分配戰略資源並推動未來計劃，緩解未來可能出現的股權攤薄情況。
首3季銷量增32%至148萬輛
回看吉汽業績，集團首3季收入為1,676.84億元，按年增長36%；第三季收入603.78億元，按年增長20%。公司指，首3季銷量按年增長32%至148.97萬輛，已完成全年200萬輛銷量目標的74.5%，達成率穩居中國汽車品牌前列。
期內，旗下新能源板塊以爆發加速的趨勢增長，吉利、領克、極氪等新能源產品前9個月總銷量達54.6萬輛，按年增長逾93%；第三季於內地市場新能源車滲透率逾50%，穩居新能源品牌第一梯隊。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：