港數碼競爭力全球第7

科技知識名列前茅 星洲居榜首 瑞士洛桑管理學院（IMD）最新發布《2024年世界數碼競爭力排名》中，香港的排名上升3位至全球第7位。在3個因素中，香港在「科技」和「知識」方面分別排名第3位及第5位，在「準備程度」方面的排名亦升至15。不過，相對於區內主要競爭對手新加坡的排名與得分，顯然仍有距離，反映香港在創科方面的發展仍須努力，急起直追。

在該排名榜中，新加坡取得冠席，得分是100；瑞士及丹麥分別排第二及第3位。美國、瑞典、南韓分別排第4至6位，而香港以得分88.11排第7位，雖然排名有所上升，但得分顯然與新加坡差一大截。

僅9%港企充分準備運用AI 儘管港府發言人稱，香港具備廣泛的網絡和機遇，加上與粵港澳大灣區兄弟城市的協同效應，進一步提升香港作為創科首選地的吸引力，惟實際上，香港企業在發展創科方面，仍然有好大的改進空間。全球網絡及安全企業思科（Cisco）發布最新2024年度《人工智能準備度指數》調查就顯示，僅9%香港企業已就部署和運用人工智能（AI）技術作充分準備，明顯低於去年的25%，反映企業在採用、部署及充分運用人工智能所面對的挑戰。

調查訪問亞太區14個市場中共3,660名領導者，包括200名香港受訪者，受訪對象來自擁有500名或以上員工的企業，負責其企業內的人工智能整合和部署。調查就6大核心支柱──策略、架構、數據、管治、人才及文化，全面評估企業的AI準備度。

在香港，97%企業認為在過去一年部署AI的需要愈趨急切，並主要由中層管理者及業務部門主管推動；48%企業表示已將其10至30%的資訊科技（IT）預算分配至AI部署；AI投資主要集中在3個策略領域：網絡安全（28%企業正處於全面或進階部署階段）、IT架構（29%），以及行政支援（18%）。

63%公司指得一年時間部署 儘管企業已增加AI投資，平均約60%香港企業表示在優化、輔助或自動化現有流程或營運方面沒有取得成果，或投資回報未達預期。高達63%香港企業表示最多只有一年時間部署AI策略，否則業務將面臨潛在的負面影響，情況與去年一致。

調查又顯示，14%企業計劃在未來4至5年內將逾40%的IT預算分配至AI投資，與目前表示將相近IT預算分配至AI的企業僅3%相比，大幅攀升。儘管每個核心支柱均面臨獨特挑戰，但同樣面對缺乏技術人才的困難。受訪企業指出這是架構、數據及管治方面的主要挑戰，並強調對專業技術人員的迫切需求，以推動AI項目。

思科亞太、日本和大中華區人事與社區副總裁Anupam Trehan表示，隨着AI應用競賽步伐加快，人才將成為企業的關鍵競爭優勢。AI各方面的技術人才出現短缺，意味企業需要投資於目前的人才庫，以滿足不斷增長的需求。

2024年世界數碼競爭力首10排名