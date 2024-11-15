券商嗌買騰訊 目標價最牛$588
「股王」騰訊控股(00700)日前交出的第三季成績表勝市場預期。不少券商指出，該企業季內營收僅按年升8.12%，全靠投資組合表現佳所推動，才能令列帳純利大升47.11%，但其實騰訊本身的視頻號、遊戲等收入仍有增長空間。故大部分券商給予股王「買入」的投資評級，部分更調升其目標股價，最牛看588元。
騰訊昨日跟隨大市跌0.09%至403.4元，獲北水淨買入16.28億元。
高盛降騰訊今年收入0.2%，以反映國際遊戲延遲推出，但相信會被更好的廣告收入增長和未來金融科技支付價值的逐步穩定所抵銷。該行將騰訊2025年和2026年收入預測提高0.9%和0.8%，主因是看到微信生態系統廣告可見度增強，更多後端載入（back-end loaded）國際遊戲收入。
瑞銀看好部分遊戲續增
瑞銀則為本輪看得最好的大行，升騰訊目標價1.3%至588元。該行指出，騰訊旗下遊戲《地下城與勇士》增長趨勢有所減緩，但其他旗艦遊戲如《王者榮耀》、《絕地求生》和《和平精英》表現超預期，持續實現按年增長。另外，該行特別提到騰訊新推出的微信小商店，目標是整體電子商務市場，雖然可能需要時間來發展，但潛在的增長將會顯著。
摩根大通提到投資組合，認為騰訊經調整淨利潤高於市場及該行預測10%及8%，大部分來自非日常營運部分，尤其是來自投資收益淨額及聯營與合營盈利分攤，很可能由拼多多或快手(01024)帶動，基於騰訊連續第二季在組合公司錄得強勁盈利增長，組合公司盈利動力料將維持。野村則關注該企上季廣告收入按年升17%，部分原因是巴黎奧運相關品牌廣告貢獻推動；其中視頻號廣告按年升六成，在廣告服務收入佔比達17%，認為視頻號仍處長期增長路徑。
相較之下，中資券商中金所給予目標價468元顯得保守。中金指，騰訊遊戲戰略有成效，第三季收入按年增8%，基本符合預期；非國際財務報告準則營業利潤增19%，高於該行預測2.3%。
中金維持兩年收入預測
該行關注宏觀環境對騰訊的廣告和支付影響，基本維持集團今明兩年的收入預測，由於稅率及聯營公司收益變化，分別上調其非國際財務報告準則淨利潤3%和2%。
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