網易上季核心利潤挫13%

業績公告的相關論述也顯得含糊其詞，指上季「來自於手遊的淨收入約佔在線遊戲淨收入的70.8%……上一季度和去年同期該佔比分別為76.4%和77.6%」，可以得出期內手遊淨收入約143億元，按年倒退約9.7%，按季亦跌近2.9%。

如是者，網易上季遊戲及相關增值服務的毛利按年減少4.45%至143.6億元，毛利率亦因為「產品組合的變動」有所下滑；旗下另於美國上市的網易有道同季毛利率按年顯著下滑超過5個百分點，原因是學習服務的淨收入按年倒退超過19%所致。

B站經調整轉賺2.3億 再看又稱「B站」的嗶哩嗶哩方面，上季錄non-GAAP純利2.36億元，為上市後首季在這個層面不蝕錢，遂公布未來兩年內回購最多兩億美元的股份。如果補回股權激勵費用等項目，列帳層面實際上仍蝕7,951.5萬元，但也按年收窄94.11%。期內，收入按年增長25.84%至73.05億元，首要原因是獨家授權遊戲《三國︰謀定天下》的強勁表現，使手遊收入按年激增83.77%至18.22億元。

另外，「B站」日均活躍用戶（DAU）和月均活躍用戶（MAU）俱創新高，用戶日均使用時長亦升至破紀錄的106分鐘。以視頻為主的增值服務收入按年升8.71%至28.21億元，廣告收入按年升27.84%至20.37億元。