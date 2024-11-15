京東去季經調整純利增23%

業績公告顯示，京東上季收入按年增長5.12%，比市場預期略低，其中佔比近八成的商品收入按年升4.76%。不過，內地上季零售對比前一季確實有所改善，家電「以舊換新」是期內政府谷消費的重要手段，於是京東「電子產品及家用電器商品收入」上季按年升2.71%至1,225.6億元，扭轉前一季的跌勢，直接令集團收入增長好轉，而「日用百貨商品收入」按年升7.98%至820.53億元，增速比前一季慢0.73個百分點。

京東在內地經營不少實體零售店，但網購無疑是其骨幹，對比國家統計局原始數據，內地上季「實物商品網上零售額」按年升4.4%，京東作為一家零售商，上季收入增長並未太過超前。

要留意的是，京東上季營銷開支按年漲25.7%至100億元，市場揣測源於公司加碼給予消費者和商戶的補貼，後者被指是法國奢侈品牌巴黎世家和聖羅蘭在京東開旗艦店的原因。所幸京東零售部門的經營溢利率按年大致持平於5.15%，首9個月累計反而按年升0.1個百分點至4.37%。

京東物流核心多賺3.1倍 京東物流上季收入按年僅升6.55%至443.95億元，非京東的「街客」按年升5.93%至316.07億元。不過，營業成本及營銷開支按年增幅都低於3%，燃料、路費、包裝等成本亦保持相對穩定，經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年升49.34%，經調整純利按年更升3.12倍至22.87億元。

公司稱，倉儲網絡已幾乎覆蓋全國所有縣區，上季又在馬來西亞和美國開設新倉庫，並為南韓某電商龍頭提供跨境服務。

同時，持續在倉儲和分揀環節提升自動化應用水平，不斷基於算法優化網絡布局和運力調度，且率先將物流語言大模型用於異常管控、流動自動化等幾十個場景。

京東集團季度業績概覽