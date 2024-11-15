美生產物價漲2.4％ 債息高見4.48厘

美國10月份反映物價上游的生產物價指數（PPI）按年升2.4%，增幅高於預期的2.3%及9月的1.9%，更與上月消費者通脹的2.6%大幅拉近，物價回升或令聯儲局放慢12月減息步伐，尤其是明年上任的特朗普政府勢重新加速刺激通脹，數據令美國長期債息徘徊4.4厘以上，10年期國債孳息率曾高見4.488厘，為今年7月初來新高。

道指高開近百後下滑 上月PPI按月升0.2%，顯著由9月的持平走勢加速增長；撇除食品及能源的核心PPI按年升3.1%，亦比9月的2.8%增幅進一步擴大，及高於預期的3%。同時，美國上周首次申領失業救濟人數21.7萬人，略低過市場預期，創半年最少，而截至前周止持續申領人數為187.3萬人，符合市場預期。

不過，美股3大指數周四早段由升轉跌，道指曾升逾百點，但之後轉跌55點，低見44,080點；標指反覆下行，曾跌8點，報5,976點；以科技股為主的納指一度跌56點，低見19,174點。

近日國際資產管理機構不斷示警美國債息抽高。富蘭克林鄧普頓指出，隨着美國政府增加發債，為數萬億美元的赤字提供資金，10年期美國國債孳息率或會攀升至5厘或以上。

巴克萊指，聯儲局和歐洲主要央行將維持寬鬆貨幣政策，但美國經濟保持韌性，且關稅對商品通脹造成壓力，故預計聯儲局明年或只會有限度下調利率，同時將在今年12月減息，惟有非常強勁的市場數據才能令聯儲局在12月會議上按兵不動。

迪士尼串流業務轉賺 另邊廂，華特迪士尼公布，截至9月28日止第四財季賺4.6億美元，按年增74.24%，經調整每股盈利1.14美元，略勝預期，按年升39.02%。

迪士尼樂園等「體驗」業務經營溢利按年倒退5.68%至16.59億美元，尤其差的是海外的樂園，按年少賺32.19%至2.99億美元，原因包括入場和人均消費減少。然而，燒錢已久的串流媒體業務錄經營溢利3.21億美元，按年虧轉盈，按季亦多賺5.82倍，且對沖掉「體驗」業務的不濟，華特迪士尼股價早段曾飆11.76%。

惟本財年的業績指引明顯保守，經調整每股盈利料僅錄高單位數增長，之後兩個財年方有望加速至雙位數。串流業務方面，本季Disney+核心付費用戶指引更可能按季錄溫和跌幅。9月底，Disney+核心付費用戶數目逾1.22億，按季增約4%，但佔比約45%的美國及加拿大的Disney+用戶每月平均收入，按季跌約1%至7.7美元。