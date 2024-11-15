日圓兌港元觸4.98算 4個月低

美元持續強勢，昨日美匯指數曾升穿107，創逾一年新高，一眾非美貨幣自然「無運行」。圓匯方面，日圓兌每美元昨跌穿155水平，低見156.15，折合每百日圓兌港元失守5算，觸及4.98，是自7月以來最弱。此外，南韓的韓圜表現同樣急走下坡，兌每美元近日失守1,400關，昨曾回落至1,409.46，相當於每萬韓圜兌56港元。

外資掃日股一周涉256億 有「令和日圓先生」之稱的神田真人，最新接受外媒訪問時稱，日本將針對匯市太過波動採取適當行動，並指當局立場未變，需要對匯市過度波動作出適當反應，因日圓疲弱會推高進口成本，為日本民眾生活帶來痛苦。

日經平均指數連續3日下挫，昨以全日最低位收市，收報38,535點，跌185點或0.48%。東證指數（TOPIX）跌幅相對溫和，跌7點或0.27%，收報2,701點。

不過，日本股市轉弱之際，外資仍積極買入日股。日本財務省最新數據提及，外資連續第7周增持日股，上周（11月3日至9日）淨買入規模為5,139億日圓（約256億港元），帶動今年迄今淨買入日股金額擴至2.79萬億日圓（約1,393億港元）。

韓圜回落 政府出口術 另邊廂，南韓首爾綜合指數昨收市微升一點或0.07%，報2,418點。南韓政府最新就韓圜下挫作出「口頭干預」，副總理兼企劃財政部長官崔相穆表示，由於美國新政府政策、全球經濟增長與通脹走勢，以及主要國家貨幣政策充斥不確定因素，政府將24小時聯合監察市場動態，及時應對可能的波動；又指一旦金融及外匯市場現劇烈波動，有關部門會及時採取積極的市場穩定措施。

澳洲央行行長布洛克（Michele Bullock）昨稱，目前還不清楚美國總統當選人特朗普上任後會實施甚麼政策，因此現在判斷政策衝擊是為時過早，澳洲也不應因為一些不確定因素而做出草率決定或過度恐慌，強調澳洲央行會維持利率在目前水平，直到通脹放緩。澳元昨微跌0.2%，報64.72美仙，折合兌港元在5.03算上落。