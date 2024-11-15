比特幣一度升穿9.3萬美元破頂

「特朗普交易」連番帶動比特幣價格刷新紀錄！加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，比特幣於香港時間周四凌晨曾升抵93,434美元一枚，日內升逾7%，之後企穩在90,000美元之上，而比特幣自特朗普勝選至今，已累計升約30%。

據悉，現時全球持有比特幣的國家多不勝數，除了大家熟悉的薩爾瓦多，人口僅得80萬的不丹，有指現時也擁有逾1.2萬枚比特幣，價值逾11億美元。以該國2022年28.9億美元的國內生產總值（GDP）計算，其持有的比特幣價值已超過該國GDP的三分之一。

金價續軟 期銅曾挫近2% 外媒報道，由於不丹擁有世界上最大的水力發電資源儲備，為參與比特幣挖礦創造了得天獨厚的優勢，而不丹幾乎是比特幣的 「早期入局者」，多年前在比特幣價格約5,000美元時已進場，開採比特幣。除挖礦業務外，不丹有指還與多個加密資產平台展開大規模的資金往來，涉及BlockFi等，總額逾8億美元，涵蓋比特幣、以太坊和穩定幣等加密資產。

另邊廂，金屬商品價格普遍下跌。黃金價格因特朗普上場而見頂回落，周四現貨金曾跌逾1%至每安士2,541美元。現貨銀亦失守每安士30美元，曾報29.6785美元。倫敦期銅價格昨曾低見每噸8,867美元，跌近2%。不過，繼瑞銀後，摩根大通亦認為金價短期雖回落，長期基本面仍強勁。

油價方面，國際能源機構（IEA）昨發表報告，指明年全球石油市場每日將面臨逾百萬桶供應過剩問題，主因中國需求持續下滑，又直言一旦石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）恢復原油生產，石油供應過剩情況將更嚴重。周四紐約期油和布蘭特期油曾微跌0.06%和0.01%，每桶報68.38美元和72.26美元，但其後又一度轉升。