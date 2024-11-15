A股弱 深創板瀉3.4% 人幣曾跌穿7.26關

儘管中國大批增量政策「在路上」，但美國候任總統特朗普來勢洶洶，中國股匯兩市周四雙雙回落。其中，深圳創業板指數尾市沽壓加大，收市重挫3.4%，創逾一個月最大單日跌幅，收報2,334點。不過，中國財政部上周宣布在沙特阿拉伯發行不超過20億美元債券的反應相當熾熱，據報今批美元債可能超出美國同年期的國債孳息率。

華沙特發債傳高息過美債 昨由官方開出的人民幣中間價報7.1966兌每美元，按日升25點子，結束3連跌，連日強過市場預測，外界解讀為人行出招穩定匯市。同日人民銀行進行3,282億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購，全日淨投放3,090億元，連續4個交易日「放水」共7,483億元。

惟人民幣在岸價早段愈跌愈多，一度低見7.245，再創8月初低位，下午4時30分收報7.2409，按日跌157點子。人民幣離岸價更曾跌穿7.26算，為7月底以來低位，即每百港元兌約93.34元人民幣。

內地財政部正忙於在沙特阿拉伯發行新一批主權美元債，渣打銀行指環球投資者反應熱烈，認購額近400億美元，相當於計劃發行額20倍。原因可能是中方時隔3年籌備的3年期和5年期美元債，市傳初步價格指引較美國相關年期的債息分別高出約0.25厘和0.3厘。

分析認為，這批美元債認購反應熱烈，除供應不足，亦因內地融資環境寬鬆，令內地投資者對美元債需求強勁，評級機構標普日前給予相關美元債長期外幣評級為「A+」。

人行在港發450億央票 至於下周三在港招標發行的450億元央票，包括300億元的3個月期及150億元的一年期央票。人行公布，將通過香港金管局債務工具中央結算系統債券投標平台招標，發行央票為豐富香港高信用等級人民幣金融產品。

A股大市交投卻繼續縮量調整，滬深兩市昨主板成交錄1.83萬億元，為近兩周首次不及兩萬億元水平，按日再減約1,700億元或逾8%。滬綜指及深成指亦幾乎以全日最低位收市，前者跌1.73%至3,379點，後者更挫2.83%至11,037點。

不過，巴克萊研究團隊發表環球市場展望報告指，內地仍有可能以漸進方式推出反周期刺激政策，而非市場所尋求的「火箭筒」式大規模刺激。該行料內地將再推出5萬億至10萬億元的財政刺激計劃，並將分階段實施。